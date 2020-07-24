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Украине предсказали массовые беспорядки 

Артём Кульша и ещё 1 17 минут назад
Украине предрекли массовые беспорядки
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Представители радикальных организаций могут устроить массовые беспорядки на Украине. Об этом, как сообщают «Известия», заявил политолог Михаил Погребинский.
21 июля, как сообщал «Рамблер», житель Луцка Максим «Плохой» Кривош взял в заложники 13 пассажиров автобуса и потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом смотреть документальный фильм об эксплуатации животных «Земляне». Тот выполнил требование, и преступник освободил заложников.
Вчера Погребинский, комментируя это, назвал правоохранительную систему Украины расслабленной и высказал мнение, что если до местных выборов, которые должны состояться на Украине 25 октября, она не покажет, что способна противостоять беспределу представителей радикальных организаций, те будут жить своей жизнью и могут устроить массовые беспорядки.
«Нам всем мало не покажется», — выразил уверенность политолог.
Вчера ранее судимый житель Полтавы, ветеран войны в Донбассе Роман Скрипник взял в заложники полицейского, потребовал предоставить ему автомобиль и не сажать в тюрьму за угон машины и покинул пределы города вместе с заложником. Некоторое время спустя он покинул авто и скрылся в лесопосадке в Полтавской области. Заложник не пострадал.
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Общество , В мире , Украина , Михаил Погребинский , Владимир Зеленский
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