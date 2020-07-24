Украине предрекли массовые беспорядки

21 июля, как сообщал «Рамблер», житель Луцка Максим «Плохой» Кривош взял в заложники 13 пассажиров автобуса и потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом смотреть документальный фильм об эксплуатации животных «Земляне». Тот выполнил требование, и преступник освободил заложников.

Вчера Погребинский, комментируя это, назвал правоохранительную систему Украины расслабленной и высказал мнение, что если до местных выборов, которые должны состояться на Украине 25 октября, она не покажет, что способна противостоять беспределу представителей радикальных организаций, те будут жить своей жизнью и могут устроить массовые беспорядки.

«Нам всем мало не покажется», — выразил уверенность политолог.

Вчера ранее судимый житель Полтавы, ветеран войны в Донбассе Роман Скрипник взял в заложники полицейского, потребовал предоставить ему автомобиль и не сажать в тюрьму за угон машины и покинул пределы города вместе с заложником. Некоторое время спустя он покинул авто и скрылся в лесопосадке в Полтавской области. Заложник не пострадал.