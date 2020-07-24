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Картины Рериха вернутся в Россию 

Парламентская газета и ещё 1 37 минут назад
Картины Рериха вернутся в Россию
Фото: WIKIPEDIA.ORG
Россия передаст Сербии Петербургский лист Мирославова Евангелия в обмен на семь картин Николая Рериха. Закон о ратификации соответствующего соглашения между странами вступает в силу 24 июля.
Соглашение подписано в Белграде 19 октября 2019 года. По условиям документа, Сербия получит лист Мирославова Евангелия, который был передан в Российскую национальную библиотеку в Санкт-Петербурге в 1883 году в составе коллекции епископа Порфирия Успенского. В свою очередь, Россия получит семь картин Рериха, которые хранятся в Национальном музее Сербии.
Как ранее отметил замминистра культуры Николай Овсиенко, в январе 2019 года в ходе официального визита в Сербию Президент России Владимир Путин принял эпохальное для гуманитарных отношений наших стран решение о возвращении Сербии листа Мирославова Евангелия. Это рукопись, датируемая 1180-1200 годами. Своё название она получила благодаря записи одного из её создателей — дьяка Григория, который указал, что этот список Евангелия написан им златом для князя Мирослава Завидовича. Этот князь был братом Стефана Немания, основателя династии Неманичей, которые правили Сербским государством в 12-14 веках. «Рукопись была найдена в 1845 году в афонском монастыре Хиландар архимандритом Порфирием Успенским. Он скопировал лист с записью о происхождении рукописи и изъял для дальнейшего изучения один подлинный лист Евангелия, который был привезён в Россию в 1846 году», — пояснил Николай Овсиенко.
Для Сербии Мирославово Евангелие является национальной святыней. На протяжении нескольких лет сербы запрашивали у России возврат страницы. Для равновесного обмена сербы вернут России картины Рериха. Подлинность этих полотен и их историко-культурная ценность установлены в ходе выездной экспертизы работниками Государственного музея Востока.
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Комментарии
Общество , Николай Овсиенко , Николай Рерих , Владимир Путин
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