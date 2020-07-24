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Какой праздник 24 июля 

Мария Иванова 36 минут назад
Какой праздник 24 июля
Фото: РИА Новости
В пятницу, 24 июля, в России отмечаются День флориста и День кадастрового инженера. В этот день родился французский писатель Александр Дюма-отец и скончался российский художник Архип Куинджи.
Накануне, 23 июля, как писал «Рамблер», отмечались Всемирный день китов и дельфинов и День дачника.
В народном календаре славян 24 июля (по старому стилю) — Зажинки, Борис и Глеб. Зажинки, означающие начало жатвы, были одним из древнейших земледельческих праздников.
24 июля был основан Детройт (1701 год), русские войска одержали победу над шведами в битве за Юрьев (1704), было запущено массовое производство растворимого кофе (1938), возле Иерусалима нашли руины библейского города (1960), в СССР отменили ограничения на продажу алкоголя (1990).
24 июля родились французский писатель Александр Дюма-отец (1802 год), российский писатель Николай Чернышевский (1828), чешский художник Альфонс Муха (1860), актриса Ирина Мирошниченко (1942), американская певица Дженнифер Лопес (1969), журналист Сергей Брилев (1972).
24 июля скончались восьмой президент США Мартин Ван Бюрен (1862 год), российский художник Архип Куинджи (1910), американский писатель, лауреат Нобелевской премии Исаак Башевис-Зингер (1991), режиссер и сценарист Игорь Таланкин (2010).
Комментарии
Общество , Дженнифер Лопес , Сергей Брилев , Исаак Башевис-зингер , Архип Куинджи , Игорь Таланкин , Николай Чернышевский , Ирина Мирошниченко
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