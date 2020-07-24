Какой праздник 24 июля 

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В пятницу, 24 июля, в России отмечаются День флориста и День кадастрового инженера. В этот день родился французский писатель Александр Дюма-отец и скончался российский художник Архип Куинджи

Накануне, 23 июля, как писал «Рамблер», отмечались Всемирный день китов и дельфинов и День дачника.

В народном календаре славян 24 июля (по старому стилю) — Зажинки, Борис и Глеб. Зажинки, означающие начало жатвы, были одним из древнейших земледельческих праздников.

24 июля был основан Детройт (1701 год), русские войска одержали победу над шведами в битве за Юрьев (1704), было запущено массовое производство растворимого кофе (1938), возле Иерусалима нашли руины библейского города (1960), в СССР отменили ограничения на продажу алкоголя (1990).