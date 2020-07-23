Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поставлена точка в вопросе гражданств Мизулиной 

Артём Кульша и ещё 7 24 минуты назад
Поставлена точка в вопросе гражданств Мизулиной
Фото: ТАСС
Следственный комитет (СК) проверил наличие у сенатора Елены Мизулиной второго гражданства и не нашел. Об этом в пресс-службе Мизулиной сообщили ТАСС.
В январе одно из средств массовой информации (СМИ) и один из анонимных телеграм-каналов сообщили о наличии у Мизулиной вида на жительство в Бельгии.
Она назвала эти сведения смешными с учетом ее патриотичности и пребывания в санкционных списках и направила запрос в Генеральную прокуратуру России с просьбой о проведении проверки в связи с сознательным распространением недостоверной информации. Некоторое время спустя проведение проверки инициировал СК.
«В ходе проверки установлена недостоверность сведений ряда СМИ и телеграм-каналов о наличии у Мизулиной двойного гражданства», — сообщили в пресс-службе сенатора сегодня.
В свою очередь, сама Мизулина заявила, что считает распространение сведений о наличии у нее вида на жительство в Бельгии попыткой дискредитировать ее лично и весь парламент Российской Федерации.
Ранее, как сообщал «Рамблер», некий отец Сергий заявил о наличии у журналиста Владимира Соловьева гражданства Италии. Тот опроверг это и заявил, что Сергий потерял разум.
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
Комментарии 107
Общество , Елена Мизулина , Владимир Соловьев , Генпрокуратура РФ , СКР , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
«Пол страны живет без этого»: Буйнову сделали операцию
Ветеран «Альфы» оценил действия Зеленского в Луцке
Ветеран «Альфы» оценил действия Зеленского в Луцке
Заворотнюк решила сделать заявление
Заворотнюк решила сделать заявление
С-400 и F-35: в громком скандале поставлена точка
С-400 и F-35: в громком скандале поставлена точка
Видео
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
01:06
Опубликовано видео с места захвата полицейского в заложники
Происшествия В мире
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
00:56
Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео
Армия Войска
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
02:32
Выпрыгнувший с 13-этажа за педофилом полицейский попал на видео
Происшествия В мире
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
00:15
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
Наука и техника Наука
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
02:49
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Армия
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
01:25
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
Армия
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
00:21
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
Общество
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
03:04
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
Происшествия
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
03:20
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение