Садальский грубо ответил сыну Высоцкого

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Садальский грубо ответил на слова сына Высоцкого 

РИА Новости и ещё 29 11 минут назад
Актер Стас Садальский грубо ответил на слова своего коллеги Никиты Высоцкого о нем.
Ранее Садальский заявил в инстаграме, что сын Владимира Высоцкого "отрезал папе голову". По его словам, с новой головой памятник "стал на тридцать сантиметров ниже". Потомок поэта и музыканта раскритиковал слова актера, подчеркнув в интервью StarHit, что ему на них плевать.
По мнению Садальского, Никите Высоцкому "плевать на память".
"Действительно, что случилось-то? Ну, унизил родного отца на 30 сантиметров. Ну, устроил ему усекновение главы к 40-летию смерти. Ну сделал рот кривым. Что такого? Хорошо, гитару не отобрал и шприц в руку не вложил. Зато благодаря Никите будущее поколение узнает Высоцкого не эпохальным поэтом, а наркоманом и алкашом. Всего-то. Забыл сын самое главное — его отец принадлежит не только ему. И плевать в народ не стоит. Мы-то утремся. А что скажут потомки?" — написал актер в инстаграме.
Сын Высоцкого заявил, что доволен новым монументом, который, по его словам, стал выше, больше затонирован в бронзу, а также получил новую голову. Он отметил, что жалеет лишь о невозможности воплотить эту идею ранее.
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Комментарии 3
Общество , Видео , Новости Москвы , Шоу-бизнес , Стас Садальский , Никита Высоцкий , StarHit
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