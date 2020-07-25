Садальский грубо ответил сыну Высоцкого

Ранее Садальский заявил в инстаграме, что сын Владимира Высоцкого "отрезал папе голову". По его словам, с новой головой памятник "стал на тридцать сантиметров ниже". Потомок поэта и музыканта раскритиковал слова актера, подчеркнув в интервью StarHit, что ему на них плевать.

По мнению Садальского, Никите Высоцкому "плевать на память".

"Действительно, что случилось-то? Ну, унизил родного отца на 30 сантиметров. Ну, устроил ему усекновение главы к 40-летию смерти. Ну сделал рот кривым. Что такого? Хорошо, гитару не отобрал и шприц в руку не вложил. Зато благодаря Никите будущее поколение узнает Высоцкого не эпохальным поэтом, а наркоманом и алкашом. Всего-то. Забыл сын самое главное — его отец принадлежит не только ему. И плевать в народ не стоит. Мы-то утремся. А что скажут потомки?" — написал актер в инстаграме.

Сын Высоцкого заявил, что доволен новым монументом, который, по его словам, стал выше, больше затонирован в бронзу, а также получил новую голову. Он отметил, что жалеет лишь о невозможности воплотить эту идею ранее.