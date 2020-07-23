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Привить россиян до повторных вспышек коронавируса не удастся, сообщил учёный 

Парламентская газета и ещё 1 30 минут назад
«Привить россиян до повторных вспышек не удастся»
Фото: АГН МОСКВА
Привить россиян до повторных вспышек коронавируса, которые прогнозируют на сентябрь-ноябрь, не удастся, — вакцина от COVID-19 к тому времени ещё не будет запущена в массовое производство. Об этом «Парламентской газете» сообщил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Вадим Тарасов.
15 июля в Сеченовском университете выписали первую группу из 18 добровольцев, которых привили вакциной от COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. 20 июля была выписана ещё одна группа из 20 человек.
Вадим Тарасов отметил, что запустить вакцину в производство получится не раньше, чем через несколько месяцев. При этом эпидемиологи прогнозируют, что в сентябре-ноябре в регионах могут возникнуть новые вспышки коронавируса, подчеркнул он.
«Будем надеяться, что вспышки не будут такими большими, — сказал Тарасов. — Но вероятность их высока, потому что как только в регионах стали снимать карантинные меры, люди восприняли это не как послабление ограничений с сохранением разумных мер предосторожности, а как то, что коронавирус вообще исчез. Поэтому с учётом такого легкомысленного отношения к эпидемии можно предполагать, что вспышки будут. Безусловно, до этого момента массовую вакцинацию произвести не удастся, в таких объёмах препарата ещё не будет».
Также учёный сообщил, что, возможно, к концу года получится произвести около 30 миллионов доз вакцины. По словам Тарасова в первую очередь её получат группы риска, например врачи, сотрудники различных служб, которые контактируют с людьми и могут быть переносчиками инфекции.
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Общество , Вадим Тарасов
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