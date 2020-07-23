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В Минздраве рассказали, когда начнется вакцинация от коронавируса 

РИА Новости и ещё 26 2 часа назад
Вакцинацию от коронавируса начнут в августе
Фото: РИА Новости
Вакцинацию россиян из групп риска от коронавируса могут начать уже в августе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Мы сейчас смотрим, по каким категориям", — отметил он.
В первую очередь препарат предложат медицинским работникам и тем, кто чаще других сталкивается с инфицированными COVID-19 людьми.
При этом Мурашко не уточнил, когда планируется начать более массовую вакцинацию.
Накануне министр заявил, что выпускать препарат будут в особых условиях — параллельно будут собирать данные об его эффективности и безопасности. Регистрацию он может получить уже в первой декаде августа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
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