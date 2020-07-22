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Тульская «медсестра в бикини» стала телеведущей 

РИА Новости 1 час назад
Тульская «медсестра в бикини» стала телеведущей
Фото: РИА Новости
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала ведущей прогноза погоды на местном телевидении. Об этом сообщает ГТРК "Тула".
Девушка появится в тульском региональном эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24". Прогноз погоды с ее участием можно будет увидеть уже 22 июля.
Как отметила Жукова, для нее съемки передачи стали полезным опытом.
"Для меня, действительно, это в новинку, потому что единственный мой опыт на таких съемках был с командой Zasport. <…> Мои родители будут смотреть после работы, всем семейством ждать", — сказала она.
При этом девушка продолжает работать медсестрой в Тульской областной клинической больнице и хочет стать врачом.
Телевизионный проект ГТРК "Тула" с участием Жуковой проходит в рамках поддержки всех медицинских работников в период эпидемии коронавируса.
В середине мая в соцсетях появилась фотография, на которой Жукова пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме. Девушка не стала надевать одежду под комбинезон, так как в нем было слишком жарко. По ее словам, она никак не ожидала, что костюм окажется насквозь просвечивающим. В местном Минздраве сообщили, что сделали сотруднице замечание, а с медперсоналом провели разъяснительную беседу.
В июне девушка стала лицом лицом бренда спортивной одежды Zasport.
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Общество , Минздрав РФ
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