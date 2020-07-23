Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пользователи нашли пророчества Ванги о России в 2021 году 

Мария Иванова и ещё 3 9 минут назад
Раскрыто пророчество Ванги для РФ на 2021 год
Фото: public domain
Канал «Непознанный Мир» опубликовал на платформе «Яндекс. Дзен» пророчества Ванги на 2021 год. Женщина, которой приписывают сверхъестественные способности, среди прочего, предсказала России «неоспоримое лидерство».
«Непознанный Мир» утверждает, что Ванга предсказала кардинальное изменение ситуации в мире в 2020-2021 годах, различные катаклизмы и эпидемии. Она говорила, что численность населения России сократится, но страна быстро оправится от потерь.
Ванга обещала России конфликты со множеством стран в 2021 году и в то же время «укрепление духа государства».
Во всем мире, по предсказаниям Ванги, 2021 год будет сопровождаться прорывами в области медицины, кроме того, человечество может начать колонизацию Луны.
«Россия станет неоспоримым лидером среди других государств. Возможно, даже сплотит враждующие страны между собой», — отмечает канал.
По версии «Непознанного Мира», Ванга предсказала пандемию коронавируса и победу человечества над новой болезнью.
Как писал «Рамблер», ранее в соцсетях обсуждали пророчества Нострадамуса о России. В его катренах нашли предсказания о «золотом веке» России, который должен наступить в 2025 или 2035 году, появлении новой религии, которая сделает страну «духовным центром» мира, и «осторожном и благородном» правителе.
Видео дня. Игорь Николаев разозлил публику частным самолетом
Комментарии 135
Общество , Человек года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Коронавирус снова атаковал Испанию
Коронавирус снова атаковал Испанию
Коронавирус побил суточный рекорд
Коронавирус побил суточный рекорд
Пока вы спали: Поход российских танков на Киев
Пока вы спали: Поход российских танков на Киев
Видео
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
00:08
Гигантские очереди из туристов в Сочи попали на видео
Общество
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
00:15
Опубликовано видео запуска ракеты КНР с марсианским зондом
Наука и техника Наука
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
02:49
Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Армия
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
01:25
Опубликовано видео учебного боя морской пехоты РФ
Армия
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
00:21
Появилось видео с кабанами, переплывающими Неву
Общество
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
03:04
Рейдерский захват автостоянок попал на видео
Происшествия
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
03:20
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Происшествия
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
00:51
Появилось видео взрыва подозрительного предмета на Ильинке
Происшествия Новости Москвы
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
01:05
Работа саперов с подозрительным предметом в Москве попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы по похоронной процессии в Чикаго
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение