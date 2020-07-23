Раскрыто пророчество Ванги для РФ на 2021 год

Канал «Непознанный Мир» опубликовал на платформе «Яндекс. Дзен» пророчества Ванги на 2021 год. Женщина, которой приписывают сверхъестественные способности, среди прочего, предсказала России «неоспоримое лидерство».

«Непознанный Мир» утверждает, что Ванга предсказала кардинальное изменение ситуации в мире в 2020-2021 годах, различные катаклизмы и эпидемии. Она говорила, что численность населения России сократится, но страна быстро оправится от потерь.

Ванга обещала России конфликты со множеством стран в 2021 году и в то же время «укрепление духа государства».

Во всем мире, по предсказаниям Ванги, 2021 год будет сопровождаться прорывами в области медицины, кроме того, человечество может начать колонизацию Луны.

«Россия станет неоспоримым лидером среди других государств. Возможно, даже сплотит враждующие страны между собой», — отмечает канал.

По версии «Непознанного Мира», Ванга предсказала пандемию коронавируса и победу человечества над новой болезнью.

Как писал «Рамблер», ранее в соцсетях обсуждали пророчества Нострадамуса о России. В его катренах нашли предсказания о «золотом веке» России, который должен наступить в 2025 или 2035 году, появлении новой религии, которая сделает страну «духовным центром» мира, и «осторожном и благородном» правителе.