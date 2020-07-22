В России выявлено 5 862 новых случая коронавируса 

За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 5 862, до 789 190 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 5 842 человека, за день до этого — 5 940, еще днем ранее — 6 109.

У 25,9 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.

За последние сутки еще 9 669 россиян выписались после выздоровления, 165 пациентов с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 572 053 пациента, 12 745 человек скончались.

За ними следуют: Челябинская область (132), Московская область (128), Хабаровский край (123), Ростовская область (121), Омская область (118), Оренбургская область (114), Новосибирская область (113), Приморский край (104), Тюменская область (102), Ульяновская область (100).

Менее 100 новых случаев: Ставропольский край (96), Волгоградская область (96), Саратовская область (93), Архангельская область (92), Воронежская область (89), Краснодарский край (83), Пермский край (69), Сахалинская область (68), Кемеровская область (62), Ивановская область (57), Томская область (53), Самарская область (52).

Менее 50: Коми (47), Кировская область (46), Белгородская область (44), Ленинградская область (44), Курганская область (44), Тамбовская область (42), Чувашия (42), Тульская область (41), Карелия (41), Дагестан (41), Пензенская область (41), Якутия (41), Ярославская область (40), Башкирия (40).

Менее 40: Бурятия (38), Курская область (36), Владимирская область (35), Астраханская область (35), Мордовия (35), Тыва (35), Камчатский край (35), Калмыкия (34), Рязанская область (32), Татарстан (31), Удмуртия (31), Калужская область (30). Менее 30: Смоленская область (27), Республика Алтай (27), Амурская область (27), Тверская область (26), Марий Эл (26), Брянская область (25), Орловская область (25), Вологодская область (25), Адыгея (25), Карачаево-Черкессия (24), Ингушетия (22).

Менее 20: Хакасия (19), Забайкальский край (19), Магаданская область (18), Псковская область (17), Кабардино-Балкария (16), Новгородская область (15), Северная Осетия (15), Липецкая область (12), Чечня (12), Костромская область (11), Крым (11), Калининградская область (7), Еврейская АО (2), Севастополь (1). Как сообщал «Рамблер», к 22 июля в России провели более 25,7 миллиона тестов на коронавирус, 255 тысяч из них — за последние сутки.