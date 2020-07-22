Пандемия коронавируса не закончится до Нового года. Такое мнение порталу «Будущее России. Национальные проекты» высказал директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
«Рамблер» писал, что вспышка коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 14,9 млн человек. В России заболело более 789 тысяч человек, более 12 тысяч пациентов скончались.
«Если было 400 тыс. случаев заболевания в мире за два дня и при этом ВОЗ говорит, что мы еще не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас еще впереди. Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески», — пояснил Малеев.
Он также отметил, что в Москве «коллективный иммунитет накапливается», поэтому как таковой второй волны может и не быть, однако возможны всплески заболеваемости.
«Трудно пока прогнозировать, какой сценарий будет осенью. Период подъема заболеваемости точно будет, но, скорее всего, удастся избежать массовых карантинов», — считает ученый.