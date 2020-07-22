Виктор Малеев. Пандемия коронавируса не закончится до Нового года. Такое мнение порталу «Будущее России . Национальные проекты» высказал директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

«Рамблер» писал, что вспышка коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 14,9 млн человек. В России заболело более 789 тысяч человек, более 12 тысяч пациентов скончались.

«Если было 400 тыс. случаев заболевания в мире за два дня и при этом ВОЗ говорит, что мы еще не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас еще впереди. Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески», — пояснил Малеев.

Он также отметил, что в Москве «коллективный иммунитет накапливается», поэтому как таковой второй волны может и не быть, однако возможны всплески заболеваемости.