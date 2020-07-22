Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Не бойтесь новых девяностых 

Газета.Ru 34 минуты назад
Нас постоянно пугают повторением 90-х. Дескать, начнем что-то в нашем государстве менять — тут же они наступят снова со всеми своими ужасами. Доходы людей упадут (будто сейчас не падают), на улицах городов воцарятся произвол и право сильного (попробуйте встать в одиночный пикет и сами убедитесь), а бандиты из 90-х придут во власть, сменив там экс-губернатора Фургала и экс-сенатора Арашукова (оба под следствием по обвинению в тяжких преступлениях).
А я хочу сказать: не надо этого бояться. Девяностые не повторятся. Не повторится и тридцать седьмой, и любой другой год из прошлого, как бы там наверху ни мечтали о возвращении в уютный брежневский застой, когда трава была зеленее, а комсомолки сговорчивей.
Память о девяностых у нас у всех очень разная и мы никак не можем о ней меж собой договориться. Для кого-то это было время беспросветной нищеты и полного бесправия, а для кого-то — долгожданная заря свободы, принесшая первый заработанный миллион (разумеется, не рублей).
Написать историю девяностых, которая не выглядела бы однобокой агиткой — задача для нашего ближайшего будущего.
Для меня это было очень трудное и очень интересное время. В 1992 году я закончил МГУ, у меня уже было двое детей и их надо было чем-то кормить. Хлеб и макароны на столе были всегда, и что-нибудь к ним в дополнение тоже. Почти каждый год детей удавалось вывезти хотя бы на пару недель к морю — только в 97-м защищал кандидатскую и не успел заработать денег на морской отпуск. Вот, в общем-то, и предел нашего тогдашнего богатства. Негусто.
Зато было ощущение полной свободы и возможности самому выбирать свой путь, встречаться с любыми людьми, читать и смотреть любые книги и фильмы, открывать для себя мир.
Мне казалось, что мы как народ всегда теперь будем очень бедными, но совершенно свободными. Как показало время, я ошибся и в том, и в другом прогнозе.
Так что было в девяностых по-настоящему плохого, почему их принято сегодня поносить? Думаю, сочетание прежде всего двух факторов: почти полное исчезновение государства и хаотичный передел собственности.
В СССР все принадлежало государству, которое каждому выделяло свой паек и объясняло правила игры, а потом очень строго следило за их исполнением (нынешнее российское государство, кажется, видит в этой системе идеал, с той только разницей, что правила хочет переписывать по первому своему желанию и в свою пользу). И вдруг все это рухнуло. Растерянные советские граждане вдруг оказались брошенными в круговорот первичного накопления капитала, а правопорядок обеспечивался разве что конкуренцией разного рода банд, словно на Диком Западе.
СССР, кстати, не зря был самой читающей страной. И в самом деле, если первоначальное накопление — то строго по Марксу, если перестрелки бандитов с шерифами — то прямо по Майн Риду.
Ну, а теперь беспощадный российский капитализм строят, похоже, по моделям, усвоенным в младшем школьном возрасте: по «Трем толстякам» и «Незнайке на Луне». А в православной церкви, замечу на полях, хватает тех, кто стремится выстроить отношения с обществом и государством по образцам, описанным в журналах воинствующих безбожников двадцатых годов.
Так вот, ничего этого сейчас больше нет. Нам не грозит ни недостаток государства во всех сферах жизни, ни беспредельный передел бесхозной собственности.
Приведу практический пример. В 1992 году мы с мамой сходили в ЖЭК, написали заявление на одной бумажке и получили другую — серую, без малейших степеней защиты, с расплывчатой лиловой печатью. Словом, филькину грамоту, которую очень легко было подделать. В этой бумажке значилось, что теперь мы с ней — владельцы просторной двухкомнатной квартиры с видом на крышу Большого театра. Жить в ней, признаюсь, было довольно неудобно, но рыночная ее стоимость уже тогда сильно превосходила наши с мамой возможные заработки за ближайшие двадцать лет. Так проходила приватизация московского жилья.
И так тогда поступили почти все москвичи. Не удивительно, что тут же появилось множество черных риелторов, которые спаивали, а то и просто убивали одиноких стариков. Как сказал мне один мой знакомый, продававший и покупавший квартиру в те самые годы, его контрагент остался ему должен несколько тысяч долларов. На постоянные напоминания о долге ответил: «Не, ну ты понимаешь, что мне дешевле будет тебя заказать?» (то есть убить). На что мой приятель ответил, не растерявшись: «заказать дешевле, а отмазаться потом — дороже». Тот почесал затылок и отдал деньги.
Вы можете представить себе нечто подобное сейчас? Со всеми этими электронными реестрами, с официальными договорами, банковскими ячейками и т.д. ?
Нет, конечно, мошенничества случаются и сегодня. Но теперь каждый знает, чем владеет, понимает, как это оценить и куда обращаться в случае чего.
И ведь квартиры — далеко не самое ценное имущество… Как все прекрасно помнят, тогда бесхозными остались огромные предприятия и месторождения, война за эту собственность велась на истребление, и понятно, почему. А сегодня? Вы знаете такое предприятие, с которого можно беспрепятственно вывезти оборудование, чтобы через Эстонию продать его на Запад как лом цветных металлов? Да вам коробку гвоздей вынести с него не дадут. У каждой вещи в России появился свой хозяин, и если вещь стоящая — то и хозяин не лопух.
Вот уж что-что, а этому мы как общество прекрасно научились за тридцать последних лет: охранять свою собственность от посторонних посягательств. Полстраны не зря охранниками работает.
Что же касается нехватки государства — то у нас сейчас его явный переизбыток. Да, оно склонно исчезать там, где надо взять на себя ответственность и помочь людям, но там, где речь идет о контроле и наказаниях — тут как тут. Однако и само общество во многом научилось следить за порядком. Я за рулем с 2003 года и не могу не заметить, как сильно изменилась манера вождения в Москве за это время. Тогда, в начале нулевых, московские дороги были похожи на стамбульские, а сегодня — на берлинские. Да, это было достигнуто системой тотальных штрафов и вездесущего наблюдения, но изменились сами водительские привычки. И, что характерно, во время массовых народных гуляний, именуемых подчас беспорядками, не было разбито ни одной витрины, не было сожжено ни одного автомобиля — ни в Москве прошлым летом, ни в Хабаровске этим.
И вы хотите меня уверить, что если ослабить узду, на улицы выплеснется вакханалия насилия? Не верю. Мы убедились, что порядок — это выгодно и удобно прежде всего нам самим.
Вообще, эти заклинания «вы что, хотите, как в девяностые?!» напоминают мне вот что… Представьте себе человека, который в знойный и душный летний день в запертом помещении просит включить кондиционер. Его хватают под руки и заталкивают… в морозильную камеру, где температура сильно ниже нуля. А на его возмущенные крики и стук в дверь говорят: «Ты что, опять захотел в жару и духоту? Сам же просил нас о прохладе!»
Я не идеализирую нынешнее российское общество и вижу у него много недостатков: повальную инфантильность, недоверие к себе самому, слабость горизонтальных связей. Вероятно, и это можно объяснить наследием советских времен (а прежних мы и не застали). Но я не вижу ни единой причины, по которой нам следовало бы бояться новых девяностых больше, чем Бабайки из детской страшилки. Он не придет, его не существует, а если вдруг существует — мы сами сможем его напугать.
Так что можно не прятаться под одеялко.
Газета.Ru: последние новости
Инфекционист ФМБА заявил об отсутствии угрозы новой вспышки COVID-19 Инфекционист ФМБА заявил об отсутствии угрозы новой вспышки COVID-19 Прокуратура Крыма начала проверку о сливе канализационных стоков в море Прокуратура Крыма начала проверку о сливе канализационных стоков в море "Денег нет": как пандемия оставила выпускников вузов без работы "Денег нет": как пандемия оставила выпускников вузов без работы
Комментарии 14
Общество , Видео , Статьи , МГУ , РПЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Миллион в месяц: Добронравова не устроила зарплата
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
Жители Одессы и Харькова хотят присоединиться к России
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео ответа Дегтярева на призывы покинуть пост
00:41
Опубликовано видео ответа Дегтярева на призывы покинуть пост
Политика
Появилось видео тушения пожаров экипажами Ил-76
00:39
Появилось видео тушения пожаров экипажами Ил-76
Армия
Появилось видео высадки морского десанта в Балтике
02:29
Появилось видео высадки морского десанта в Балтике
Армия
Опубликовано видео захвата лже-полицейских
01:35
Опубликовано видео захвата лже-полицейских
Происшествия
Появилось видео матрасного торнадо в Челябинске
00:20
Появилось видео матрасного торнадо в Челябинске
Происшествия
Задержание террориста в Луцке попало на видео
01:20
Задержание террориста в Луцке попало на видео
Происшествия
Зеленский вдохновил террористов и попал на видео
02:34
Зеленский вдохновил террористов и попал на видео
Происшествия
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
00:45
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
00:27
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение