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Инфекционист ФМБА заявил об отсутствии угрозы новой вспышки COVID-19 

Газета.Ru 56 минут назад
— В России зафиксировано 783 328 случаев коронавируса нового типа. Выздоровели 562 324 человека, 12 580 — скончались.
— Ультрафиолет пагубно влияет на коронавирус, быстро уничтожая его на поверхностях, однако он не защищает от прямой его передачи при контакте людей, сообщила ведущий научный сотрудник лаборатории «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г. П. Сомова» Галина Компанец РИА «Новости».
— Таких вспышек COVID-19, как в прошедшие месяцы 2020 года, в России уже не будет, уверил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.
«Такого всплеска, как было этой зимой и весной, и сейчас летом, такого уже не будет, конечно… Мы переболеем, и он перезаточится, и, в конце концов, мы друг с другом сживемся, и он будет фоном — прибавится очередное сезонное заболевание», — заявил он на пресс-конференции в Национальной службе новостей.
— Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил чиновникам обеспечить открытие торговых центров 27 июля. «Не договоритесь, я сам поеду. Нужно сделать все, чтобы торговые центры и стационарные рестораны были открыты в понедельник», — заявил Беглов во время заседания правительства вице-губернатору Евгению Елину.
— Летом 2020 года после отмены ограничительных мер туристы «пустились во все тяжкие», сообщают жители Сочи порталу 161.ru. Как заявила горожанка Татьяна Кольцова, они постоянно мусорят, а парочки стремятся уединиться в кабинках для переодевания.
— США намерены создать коалицию по борьбе с «китайской угрозой», заявил американский госсекретарь Майк Помпео. По его словам, «коммунистическая партия Китая бесчестным образом использовала кризис с коронавирусом». «Нужно понимать угрозу, которую представляет коммунистическая партия КНР», — добавил он.
— Белый дом назвал Трампа самым тестируемым на COVID-19 человеком в Америке. «Президент самый тестируемый человек в Америке — его тестируют по много раз на дню», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. До настоящего времени ни Трамп, ни кто-либо из его кабинета коронавирусом не заразился.
— В столице Индии примерно 23,48% жителей уже имеют антитела к коронавирусу, говорится в результатах исследования, проведенного Национальным центром по контролю за заболеваниями в сотрудничестве с правительством столичной территории Дели.
«Однако значительная часть населения по-прежнему уязвима. Поэтому меры сдерживания должны продолжаться с той же строгостью. Немедикаментозное вмешательство, такое как поддержание физической дистанции, использование маски, гигиена рук, избегание людных мест и так далее, должны строго соблюдаться», — отмечается в сообщении.
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Общество , Видео , Владимир Никифоров , Александр Беглов , Евгений Елин , Татьяна Кольцова , Федеральное медико-биологическое агентство , Администрация США , РИА Новости
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