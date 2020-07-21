«Мало кто перезванивал»: почему выпускников не берут на работу 

Минобрнауки РФ призвали ректоров российских вузов лично контролировать трудоустройство выпускников 2020 года, которым тяжело найти работу из-за пандемии. Бывшие студенты подтвердили в разговоре с «Газетой.Ru», что коронавирус усложнил их положение: так, работодатели оказываются проводить онлайн-собеседования и обучать новичков вне офиса. В ведущих университетах рассказали «Газете.Ru», как помогут студентам.

Ректоры российских вузов как минимум до конца года должны лично контролировать трудоустройство выпускников 2020 года, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков

Министр пояснил, что такое пристальное внимание к будущей работе студентов обусловлено «уникальной ситуацией», возникшей из-за пандемии COVID-19. «Хочу обратиться к каждому из ректоров. С учетом специфики 2020 года мне бы хотелось, чтобы вы лично посмотрели на ту ситуацию.

Думаю, что как минимум до нового года надо будет держать на личном контроле, чтобы не допустить каких-то негативных явлений. В случае если нужна будет помощь и вы видите какие то системные проблемы, вместе будем искать пути их решения», — сказал министр на совещании с руководителями вузов Сибирского федерального округа.

Зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктор Кресс также считает, что из-за пандемии студентам стало тяжело найти достойную работу.

«В условиях кризиса пандемии перед вузами усиливается задача трудоустройства выпускников. Сейчас руководство университетов должно быть в тесном контакте с региональной властью, с предпринимателями, промышленниками, со строительными комплексами, если это строительные вузы. Тогда они будут знать, где и какие требуются кадры. Я считаю, что министр ставит задачу абсолютно правильно», — подчеркнул сенатор в разговоре с «Газетой.Ru».

Он также обратился к работодателем, посоветовав им набирать не специалистов с опытом, а молодых, но действительно готовых к трудностям студентов — по словам чиновника, сначала их можно устраивать на практику, а по окончании вуза брать на официальную работу.

«Те работодатели, которые хотят получить высококвалифицированных специалистов, должны брать студентов на практику. Если, например, им нужно 10 специалистов в перспективе, то пусть берут по 30-50 человек из вузов — тогда появляется возможность отбора», — пояснил Кресс.

Выпускники года действительно жалуются на усложнение ситуации с трудоустройством во время пандемии COVID-19. Так, бывшая студентка МГУП им. И. Федорова Виктория Сорокина рассказала «Газете.Ru», что ищет работу с начала июня, но этому постоянно мешают обстоятельства, связанные с пандемией.

«Ищу работу в журналистской сфере. Из-за того, что редакции работали на удаленке, было трудно устроить собеседования. Многие говорили, что перезвонят, когда можно будет организовывать личные встречи, но, конечно, мало кто перезванивал. Некоторые предлагали видеозвонки, но здесь были технические проблемы: либо приложения не работали, либо со связью что-то не то», — пояснила девушка.

Тем не менее за помощью к университету выпускница обращаться не хочет. «В вуз я не обращалась, так как знаю, с какими редакциями и издательствами он сотрудничает. Понимаю, что вакансии, которые мне там могут предложить, не подойдут мне», — сказала она.

Бывшая студентка журфака МГУ Елизавета Ложкина (имя изменено по просьбе спикера — «Газета.Ru) также считает, что университет не способен предложить ей подходящие вакансии.

»Хочу писать статьи, а издания сейчас не берутся обучать, потому что в офисах никого нет. Говорят, что на удаленке невозможно объяснить это. Да и во время пандемии никого не увольняли — мест нет. В итоге денег нет, самостоятельности нет.

Заглядывала на сайт факультета, где есть раздел про трудоустройство, но все вакансии там не очень — PR, SMM. А я хочу писать!» — заявила девушка.

Выпускник Пензенского госуниверситета Андрей Комолов также попробовал устроиться на работу по специальности — инженером-конструктором. Молодой человек подал резюме в компанию мечты задолго до окончания университета, но пандемия заставила его понервничать.

«Очень долго решали, принять или нет, так как из-за пандемии нельзя было нанимать и увольнять людей — в итоге пришлось ждать два месяца. Вуз особой поддержки не оказывал. Предлагал только мой научный руководитель работать техником в цеху, но я хотел по специальности попробовать», — рассказал «Газете.Ru» житель Пензы.

В МГУ обеспокоены масштабным экономическим кризисом, который привел к массовому сокращению рабочих мест и падению доходов. В связи с этим университет запустил специальную программу поддержки студентов.

«Московский университет беспокоится за своих воспитанников и запустил программу трудоустройства, которая даст возможность найти постоянную работу окончившим МГУ в этом году молодым специалистам», — сообщили «Газете.Ru» в МГУ имени М. В. Ломоносва.

В вузе добавили, что для разрешения сложившейся ситуации на базе сайта университета создан отдельный портал, где можно узнать о вакансиях, заполнить анкету кандидата и отправить резюме.

У Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) также есть онлайн-центр карьеры, сотрудники которого через анкетирование и общение с выпускниками выявляют потребности и информируют их о возможностях трудоустройства. Возможностей обещают предоставить много: от должности в «Лукойле» до поста в ЗАО «Сибур-Химпром».

Существует отдельный сайт и у НИУ ВШЭ , однако там уверили, что их студенты не почувствовали на себе сложности трудоустройства во время пандемии.

«Наши студенты в меньшей степени чувствуют влияние пандемии в силу того, что они очень высоко оцениваются на рынке», — отметили в учебном заведении в разговоре с «Газетой.Ru».

Руководство Финансового университета при Правительстве РФ и вовсе перенесло знакомство будущих выпускников с работодателями и карьерными возможностями в онлайн-формат. 28 мая студенты побеседовали с сотрудниками государственных структур, российских и международных компаний и банков с помощью видеосвязи.

«В условиях пандемии усилилась консультационная работа по вопросам планирования, трудоустройства и развития карьеры с обучающимися и выпускниками. Консультирование было переведено в онлайн-формат и востребовано среди обучающихся и выпускников и в настоящее время», — сообщил «Газете.Ru» ректор вуза Мухадин Эскиндаров.

В РГГУ также подтвердили «Газете.Ru», что готовы поддержать студентов и выпускников на фоне нестабильной эпидемиологической ситуации.