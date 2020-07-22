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Андрей Сиротин умер в 34 года 

Артём Кульша и ещё 12 2 часа назад
Андрей Сиротин умер в 34 года
Фото: Вечерняя Москва
Актер Андрей Сиротин скончался в возрасте 34 лет. Об этом сообщает пресс-служба Московского драматического театра имени Пушкина.
«С горечью сообщаем, что не стало нашего задумчивого принца Калафа», — сказано в сообщении, которое было распространено вчера.
В нем Сиротин назван талантливым артистом, выражены соболезнования его родным и близким, а также приведен номер банковской карты брата актера для тех, что хочет помочь его семье. В беседе с ТАСС в пресс-службе Театра имени Пушкина уточнили, что Сиротин умер в результате продолжительной болезни, не состоял в труппе театра, а место и время прощания с ним станут известны позже.
Сиротин, как сообщал «Рамблер», — уроженец Саранска. Он учился в Мордовском государственном университете (МГУ) имени Огарева, Высшем театральном училище (ВТУ) имени Щепкина и Российском институте театрального искусства (ГИТИС).
Сиротин известен ролями в таких спектаклях, как «Турандот» (Театр имени Пушкина), «Чайка» (Московский театр Табакова), «Слабое сердце», «Униженные и оскорбленные» и «Дикарка» (все — ГИТИС), и таких фильмах и сериалах, как «Перекрестки судьбы», «Дирижер», «Достоевский» и «Шериф».
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Общество , Человек года , Андрей Сиротин , МГУ , ИТАР-ТАСС
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