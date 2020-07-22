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В России увеличилась смертность на фоне коронавируса 

Ura.Ru и ещё 1 41 минуту назад
В России выросла смертность
Фото: © URA.RU
В России выросла смертность в первой половине 2020 года. Это произошло из-за пандемии коронавируса, объяснила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
«К сожалению, оперативные данные первого полугодия показывают, что мы наблюдаем рост смертности. В основном это связано, конечно же, с новой коронавирусной инфекцией, но при этом, не во всех субъектах картина выглядит одинаково», — цитирует ТАСС Самойлову.
Она уточнила, что смертность неравномерно распределилась в разных регионах России. Негативно сказалось то, что местами произошло перекрещивание больных, говорит глава Росздравнадзора. Это случилось из-за использования одних и тех же томографов для обследования здоровых людей и пациентов с COVID. Есть области, где количество погибших превышает 1000 человек на субъект, подчеркнула Самойлова.
Нарушения при лечении коронавируса нашли, в частности, в Свердловской области. Из-за этого местный министр здравоохранения может лишиться карьеры.
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Общество , Алла Самойлова , Росздравнадзор , ИТАР-ТАСС
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