В России выросла смертность

Алла Самойлова. России выросла смертность в первой половине 2020 года. Это произошло из-за пандемии коронавируса, объяснила руководитель Росздравнадзора

«К сожалению, оперативные данные первого полугодия показывают, что мы наблюдаем рост смертности. В основном это связано, конечно же, с новой коронавирусной инфекцией, но при этом, не во всех субъектах картина выглядит одинаково», — цитирует ТАСС Самойлову.

Она уточнила, что смертность неравномерно распределилась в разных регионах России. Негативно сказалось то, что местами произошло перекрещивание больных, говорит глава Росздравнадзора. Это случилось из-за использования одних и тех же томографов для обследования здоровых людей и пациентов с COVID. Есть области, где количество погибших превышает 1000 человек на субъект, подчеркнула Самойлова.

Нарушения при лечении коронавируса нашли, в частности, в Свердловской области. Из-за этого местный министр здравоохранения может лишиться карьеры.