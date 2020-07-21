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Дроздов: белые медведи в Арктике могут исчезнуть через 20 лет 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Дроздов: «Белые медведи в Арктике могут исчезнуть через 20 лет»
Фото: ТАСС
Знаменитый телеведущий и зоолог в интервью НСН Николай Дроздов заявил, что при таком безответственном отношении к природе популяция белых медведей может исчезнуть уже через 20 лет.
К 2100 году большинство субпопуляций белого медведя в Арктике окажутся под угрозой исчезновения. Это результат сокращения морского льда, вызванного глобальным потеплением. В статье в журнале Nature Climate Change ученые отмечают, что белые медведи используют морской лед, чтобы охотиться с него на тюленей. Поскольку теплый сезон в Арктике удлиняется, а площадь морского льда уменьшается в ответ на потепление, белые медведи с каждым годом вынуждены проводить на материке все больше времени, пребывая без достаточного количества пищи.
Зоолог и телеведущий Николай Дроздов в интервью НСН заявил, что, по его прогнозам, трагедия может случиться намного раньше.
«Очень тяжелая ситуация, потому что в Арктике совсем мало еды. Самцы не едят с осени, они не ложатся в зимний сон, а у самок в это время рождаются дети, которых нужно выкормить. Таяние достигло такого уровня, что к весне ледовый покров отодвигается настолько, что приходится плыть несколько километров по ледяной воде, чтобы медведю добраться до медведицы и устроить там с ней, скажем так, рандеву. А сил-то откуда взять? Поэтому и страдает репродуктивная составляющая», — пояснил Дроздов.
Ученые исключают возможность адаптации белых медведей к постоянной жизни на суше. При этом риск смерти из-за длительного голодания наиболее высок для детенышей, легче к современным условиям адаптируются одинокие взрослые самки.
«По моим самым умеренным прогнозам, вымирание вида может произойти даже раньше 2100 года, думаю, что лет через 20. Это антропогенные нарушения, которые поставило под угрозу существование субпопуляции. Людям пора повернуться к природе лицом», — считает Николай Дроздов.
Экологи, зоологи бьют тревогу уже десяток лет, очередное исследование на эту тему, по их мнению, возможно станет поводом к скорейшему принятию мер по борьбе с глобальным потеплением.
Так, Росприроднадзор сообщил, что со 2 августа в Арктической зоне начнутся тестовые авиаучеты белых медведей. Специалистам также предстоит оценить экологическую ситуации в этом регионе в целом.
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Общество , Николай Дроздов
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