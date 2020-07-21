Опубликован график вывозных рейсов в РФ до 2 августа

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Российские граждане смогут вернуться на родину из 11 стран мира в период с 22 июля по 2 августа. График вывозных рейсов опубликован 21 июля в Минкомсвязью в телеграм-канале «Коронавирус: рейсы в РФ ».

23 июля «Аэрофлот» доставит российских граждан из Оша в Москву, а S7 — из Бишкека в Новосибирск.

24 июля запланированы рейсы в Москву из Сеула, Аликанте и Душанбе.

25 июля — рейсы из Дубая и Ниццы в Москву, из Сеула и Манилы во Владивосток, из Душанбе в Жуковский, из Оша в Новосибирск.

26 июля намечены рейсы из Еревана в Жуковский и Ростов-на-Дону, из Бишкека в Москву. Рейс Ереван — Калуга должен состояться 27 июля, Душанбе— Москва — 30 июля, Токио — Владивосток — 2 августа.