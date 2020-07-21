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Опубликован график вывозных рейсов в Россию до 2 августа 

ИА Regnum и ещё 2 1 час назад
Опубликован график вывозных рейсов в РФ до 2 августа
Фото: Reuters
Российские граждане смогут вернуться на родину из 11 стран мира в период с 22 июля по 2 августа. График вывозных рейсов опубликован 21 июля в Минкомсвязью в телеграм-канале «Коронавирус: рейсы в РФ».
На 22 июля намечен рейс «Кипрских авиалиний» из Ларнаки в Москву, рейс EgyptAir по маршруту Каир — Москва и рейс «Уральских авиалиний» по маршруту Душанбе — Жуковский.
23 июля «Аэрофлот» доставит российских граждан из Оша в Москву, а S7 — из Бишкека в Новосибирск.
24 июля запланированы рейсы в Москву из Сеула, Аликанте и Душанбе.
25 июля — рейсы из Дубая и Ниццы в Москву, из Сеула и Манилы во Владивосток, из Душанбе в Жуковский, из Оша в Новосибирск.
26 июля намечены рейсы из Еревана в Жуковский и Ростов-на-Дону, из Бишкека в Москву. Рейс Ереван — Калуга должен состояться 27 июля, Душанбе— Москва — 30 июля, Токио — Владивосток — 2 августа.
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Общество , Катастрофы , Погода , Минкомсвязи РФ , АК S7 , Аэрофлот , Уральские авиалинии , EgyptAir , Ларнака , Москва
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