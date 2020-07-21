Россиянин сделал фото в отеле в трусах и поплатился

Отель Radisson Blu Belorusskaya в Москве обвинил постояльца в том, что его фотография в Instagram «не соответствует стандартам философии бренда». На снимке гость позировал в нижнем белье, пишет The Village.

Фото: Pixabay Pixabay

Клиент Radisson , москвич Дмитрий Денисов , решил провести время самоизоляции в номере отеля. В соцсети он рассказывал о жизни в гостинице – публиковал фотографии и отмечал геолокацию. Через несколько месяцев представители отеля связались с гостем – их не устроил снимок Денисова в трусах, изображение посчитали «дискредитирующим компанию».

Гость не стал отвечать на просьбу Radisson удалить геолокацию из поста. В ответ представители отеля пригрозили Денисову уголовным делом о распространении порнографии.

При этом в Instagram под геотегом отеля нередко размещаются фотографии полураздетых женщин и пар. Видимо, к ним у Radisson претензий нет, отмечает издание.

Денисов прокомментировал ситуацию. Он отметил, что уже не первый раз останавливается в Radisson, часто путешествует вне России, и для него «такое поведение со стороны отеля было просто неприемлемо». По словам гостя, отель заблокировал его в Instagram. Денисов обратился к представителям Radisson, ему ответили, что «отелю стыдно за такого гостя, который не соответствует их концепции».

«Я живу свободной жизнью, не стесняюсь своего тела и считаю недопустимым поведение отеля, который явно страдает дискриминацией и не гордится своими постоянными гостями. У меня есть фотографии из отелей Hilton, Hyatt, но ни один из них не позволял оказывать на меня психологическое давление посредством угроз в соцсетях», - сказал Денисов.

В отеле постояльцу сказали, что он получит обратную связь от руководства. Однако звонок поступил только после поста Денисова в соцсетях. Директор отдела продаж признала, что, возможно, сотрудники «не совсем корректно» написали постояльцу, однако пояснила, что им дали «задание почистить локацию отеля». Другая представитель Radisson, которая связалась с Денисовым позднее, попросила закрыть комментарии к публикации, а затем предложила удалить ее.

Денисов также обратился в иностранное представительство компании, но пока ответа не получил. В пресс-службе Radisson изданию сообщили, что сотрудник действительно «допустил ошибку в коммуникации с гостем». «Одним из ключевых принципов Radisson Hotel Group является „Кодекс делового поведения и этики“. Мы придерживаемся самых высоких этических стандартов, основанных на честности, уважении и открытой коммуникации», - подчеркнули в отеле и отметили, что согласовывать нужно только коммерческие съемки.