В РФ впервые выявили повторное заражение коронавирусом 

Все новости на карте

Во Владимирской области выявлен случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Владимира Сипягина.

«Один из медиков заразился коронавирусной инфекцией в течение двух месяцев второй раз», — рассказал Сипягин в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что повторно заразившийся доктор уже вылечился и вышел на работу.

Ранее о случаях повторного заражения коронавирусом в России не сообщалось.