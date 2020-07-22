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В РФ впервые выявили повторное заражение коронавирусом 

Вероника Полынина и ещё 14 20 минут назад
Во Владимирской области выявлен случай повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Владимира Сипягина.
«Один из медиков заразился коронавирусной инфекцией в течение двух месяцев второй раз», — рассказал Сипягин в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».
Известно, что повторно заразившийся доктор уже вылечился и вышел на работу.
Ранее о случаях повторного заражения коронавирусом в России не сообщалось.
Как сообщал «Рамблер», 17 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице России 60% жителей обладают коллективным иммунитетом от коронавируса, что сопоставимо с аналогичным уровнем для Нью-Йорка.
Общество , Видео , Ситуация в мире , Сергей Собянин , Владимирская Область
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