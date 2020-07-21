В России объявили о готовности вакцины от COVID-19 

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Первая российская вакцина от коронавируса готова. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов

Как сообщал «Рамблер», ранее в военном госпитале имени Бурденко первые 18 добровольцев прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

По словам Цаликова, первая группа добровольцев была выписана 15 июля, вторая — 20 июля.

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — подчеркнул он.

Заместитель министра обороны также отметил, что сегодня ситуация с заболеваемостью коронавирусом в войсках «стабильная и полностью контролируемая».