Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России объявили о готовности вакцины от COVID-19 

Алиса Селезнёва 59 минут назад
В России объявили о готовности вакцины от COVID-19
Фото: РИА Новости
Первая российская вакцина от коронавируса готова. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» заявил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
Как сообщал «Рамблер», ранее в военном госпитале имени Бурденко первые 18 добровольцев прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.
По словам Цаликова, первая группа добровольцев была выписана 15 июля, вторая — 20 июля.
«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — подчеркнул он.
Заместитель министра обороны также отметил, что сегодня ситуация с заболеваемостью коронавирусом в войсках «стабильная и полностью контролируемая».
Видео дня. Сколько стоит недвижимость российских звезд за границей
Общество , Руслан Цаликов , Курчатовский институт , Аргументы и Факты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Видео
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
00:08
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
Общество В мире
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
01:26
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
Армия
Появилось видео сильнейшего града в Златоусте
00:35
Появилось видео сильнейшего града в Златоусте
Происшествия
Появилось видео с ответом Кадырова на санкции США
02:40
Появилось видео с ответом Кадырова на санкции США
Политика
Опубликовано видео забастовки на «Садоводе»
01:16
Опубликовано видео забастовки на «Садоводе»
Происшествия
Нападение пассажира на кондуктора попало на видео
00:49
Нападение пассажира на кондуктора попало на видео
Происшествия
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
01:22
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
02:30
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
00:24
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
00:38
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение