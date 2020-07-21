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Россиянам назвали причины не избавляться от городского телефона 

Lenta.ru и ещё 1 29 минут назад
Названы причины не избавляться от городского телефона
Фото: ТАСС
Городской телефон служит средством для экстренного оповещения, а также с него проще вызвать средства экстренного реагирования. Такие причины не избавлять от стационарного телефона россиянам назвал шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в интервью с радио Sputnik.
По мнению эксперта, домашний телефон остается резервным каналом связи, поэтому государство будет его поддерживать, несмотря на все уменьшающуюся его популярность. Букштейн напомнил, что стационарные телефоны — часть системы гражданской обороны.
Он также добавил, что городской телефон иногда нужен для жизненно важных звонков. «А многим людям преклонного возраста он просто необходим. Не все из них могут быстро вызвать скорую помощь по мобильному или знают номер 112, а телефон 03 знают все», — пояснил эксперт.
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Общество , Наука , ИА Sputnik
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