Стало известно о «перевороте» Хабенского в МХТ 

Как писал «Рамблер», художественным руководителем МХТ после смерти Олега Табакова назначили основателя Студии театрального искусства Сергея Женовача.

По мнению театроведа Алины Поляковой, Хабенский «давно метит» на место руководителя театра, а на сборе 10 июля раскритиковал Женовача, обвинив в работе без планов и кассовых премьер.