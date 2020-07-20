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Немцов поборол смерть ради любовницы 

Артём Кульша 59 минут назад
Немцов поборол смерть ради любовницы
Фото: РИА Новости
Политик Борис Немцов поборол смерть ради своей возлюбленной журналистки Екатерины Одинцовой. Об этом Одинцова сама сообщила в своем инстаграме.
Одинцова, как сообщал «Рамблер», вела такие телепрограммы, как «Феномен», «Линии жизни», «Школа здоровья», «Мамина кухня». В 1990-2000-х годах она встречалась с Немцовым. В 1995-м она родила ему сына Антона, а в 2002-м — дочь Дину.
«В нашей истории все было, как в кино. В страшном», — написала журналистка вчера.
Она рассказала, что за нее политику пришлось бороться со смертью и фактически спасти ее жизнь. Одинцова, когда ей был 21 год, попала в ДТП и была помещена в отделение реанимации. Ее лицо было изуродовано, а врачи оценивали ее шансы на выживание как низкие. Немцов узнал об этом.
«Меня готовили к трепанации черепа, чтобы перевязать разорванную левую сонную артерию. После этого правая часть тела осталась бы парализованной. Я была готова. Только было жаль сбривать волосы. Но тут вмешался Борис. Рассказать дальше?» — написала Одинцова и пока не рассказала.
Комментарии
Общество , Борис Немцов , Екатерина Одинцова
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