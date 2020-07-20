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Подтверждена подлинность останков царской семьи 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
Подтверждена подлинность останков царской семьи
Фото: Lenta.ru
Историко-архивная экспертиза подтвердила подлинность останков убитых членов царской семьи Романовых, захороненных под Екатеринбургом. Об этом РИА Новости рассказал заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов.
Экспертиза была проведена на основании документов белогвардейского следствия и свидетельств участников убийства и сокрытия тел. Конкретной идентификацией найденных останков занимались генетики, при этом генетическая экспертиза проводилась сразу в нескольких научных центрах, независимых друг от друга. По итогам было установлено, что останки, найденные в Поросенковом логу, действительно принадлежат императорской семье и их приближенным.
По словам Пчелова, в настоящее время основная картина прояснена, однако остались некоторые частные вопросы, которые не могут быть разрешены «исходя из состояния современной источниковой базы». «Следственный комитет поставил вопросы — что происходило, начиная с отречения Николая II, и дальше: их перевоз в Сибирь, Тобольск, в Екатеринбург, и прочее. Так что это очень масштабная была экспертиза», — объяснил историк.
Ранее в июле следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России (СКР) Марина Молодцова сообщила, что следователи планируют проверить подлинность останков Николая II, найденных под Екатеринбургом, с помощью 3D-модели его шляпы. До этого стало известно, что во время следственных экспериментов были исключены некоторые версии, например версия о том, что тела убитых уничтожили, используя серную кислоту и огонь.
Николай II, его жена, дети и прислуга были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1999 году расследование дела об убийстве было завершено, но в 2007 году его возобновили после обнаружения останков цесаревича Алексея и его сестры Марии.
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Комментарии
Общество , Марина Молодцова , Николай II , СКР , РИА Новости , Екатеринбург
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