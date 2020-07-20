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Умер советский диссидент и рабочий активист Григорий Исаев 

News.ru 2 часа назад
Умер советский диссидент Григорий Исаев
Фото: Григорий Исаев/facebook.com
В Самаре на 78 году жизни умер один из лидеров стачечного движения, бывший советский диссидент марксисткого толка Григорий Зиновьев. Об этом сообщил его товарищ Виктор Котельников.
Сегодня утром умер Григорий Зиновьевич Исаев (1943-2020), многолетний лидер самарского рабочего и забастовочного движения, — написал Котельников в Facebook.
Прощание с Исаевым состоится 22 июля.
Как сообщает издание «Парк Гагарина», 1 июля ему исполнилось 77 лет.
Григорий Исаев родился в селе Садовое Краснопартизанского района Саратовской области. Когда он учился в школе, семья переехала в Куйбышев (ныне Самара), где молодой человек перд службой в армии успел поработать в локомотивном депо. После демобилизации он поступил в Куйбышевский политехнический институт, который окончил в 1970 году. После этого его направили на работу на Завод имени Масленникова, где Исаев ещё в советские годы устраивал забастовки против нарушения прав рабочих. В те времена он познакомился с сотрудником объединения «Куйбышевнефть» Алексеем Разлацким, который разделял марксистско-ленинские взгляды и критически относился к политике СССР, а также был автором теоретических работ, политически близких к концепции маоизма.
За участие в диссидентском движении и создание в 1980 году Партии диктатуры пролетариата Исаев, Разлацкий и другие «антисоветские» коммунисты города Куйбышева попали в лагеря, где отбывали сроки с 1981 по до перестройки.
После освобождения Исаев продолжил политическую деятельность в рамках созданной ещё до тюрьмы партии, а также организовал Самарский стачком, известный массовыми забастовками на предприятиях города в 1990-е и участием в шахтёрских протестах на Горбатом мосту в Москве в 1998 году.
Политикой Григорий Исаев продолжил заниматься до конца жизни. Незарегистрированная Партия диктатуры пролетариата существует до настоящего времени.
Как писал NEWS.ru, в Москве на 72-м году жизни скончался ведущий прогноза погоды, кандидат географических наук Александр Беляев.
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Комментарии
Общество , Григорий Зиновьев , Александр Беляев , Куйбышев , Самара , Саратовская Область
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