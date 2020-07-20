Умер советский диссидент Григорий Исаев

Самаре на 78 году жизни умер один из лидеров стачечного движения, бывший советский диссидент марксисткого толка Григорий Зиновьев . Об этом сообщил его товарищ Виктор Котельников.

Сегодня утром умер Григорий Зиновьевич Исаев (1943-2020), многолетний лидер самарского рабочего и забастовочного движения, — написал Котельников в Facebook.

Прощание с Исаевым состоится 22 июля.

Как сообщает издание «Парк Гагарина», 1 июля ему исполнилось 77 лет.

Григорий Исаев родился в селе Садовое Краснопартизанского района Саратовской области . Когда он учился в школе, семья переехала в Куйбышев (ныне Самара), где молодой человек перд службой в армии успел поработать в локомотивном депо. После демобилизации он поступил в Куйбышевский политехнический институт, который окончил в 1970 году. После этого его направили на работу на Завод имени Масленникова, где Исаев ещё в советские годы устраивал забастовки против нарушения прав рабочих. В те времена он познакомился с сотрудником объединения «Куйбышевнефть» Алексеем Разлацким, который разделял марксистско-ленинские взгляды и критически относился к политике СССР, а также был автором теоретических работ, политически близких к концепции маоизма.

За участие в диссидентском движении и создание в 1980 году Партии диктатуры пролетариата Исаев, Разлацкий и другие «антисоветские» коммунисты города Куйбышева попали в лагеря, где отбывали сроки с 1981 по до перестройки.

После освобождения Исаев продолжил политическую деятельность в рамках созданной ещё до тюрьмы партии, а также организовал Самарский стачком, известный массовыми забастовками на предприятиях города в 1990-е и участием в шахтёрских протестах на Горбатом мосту в Москве в 1998 году.

Политикой Григорий Исаев продолжил заниматься до конца жизни. Незарегистрированная Партия диктатуры пролетариата существует до настоящего времени.