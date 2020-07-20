Адвокат: суд над Ефремовым состоится в августе

Судебный процесс над актером Михаилом Ефремовым, ставшим виновником ДТП со смертельным исходом, начнется в начале августа. Об этом сообщил ТАСС адвокат потерпевших Александр Добровинский.
"Скорее всего, суд состоится уже в первой декаде августа", — сказал он.
Добровинский также сообщил ТАСС, что родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Ефремова, готовят гражданские иски.
Потерпевшими по делу признаны четыре человека — вдова, брат и два сына Захарова.
"Сейчас мы готовим гражданские иски, которые будут представлены в суде", — сказал он.
В понедельник начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила ТАСС, что обвинительное заключение по делу Ефремова утверждено, оно будет направлено в Пресненский суд Москвы.