«Искали деньги, чтобы выжить»: россияне о жизни в Африке

аэропорту Шереметьево в понедельник, 20 июля, приземлился самолет со 197 россиянами, вернувшимися из стран Африки — мытарства граждан России , оказавшихся вдали от родины, заканчиваются 14-дневной обсервацией в отеле. Люди, побывавшие в Африке в пандемию, рассказали «Газете.Ru» о голоде среди местных жителей, нехватке денег из-за закрытия границ и жестком карантине.

Самолет с россиянами, возвращающимися на родину из стран Африки, приземлился в московском аэропорту Шереметьево 20 июля. Об этом сообщил и. о. замглавы департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин на своей странице в Facebook.

Камеруна, Кении, Либерии, Танзании и Уганды. Всего на борту лайнера находились 197 граждан страны — их забрали из шести африканских государств: Ганы

«Искали деньги, чтобы выжить»

Одной из эвакуированных стала жительница Нальчика Альбина Шипшева. Девушка рассказала «Газете.Ru», что ее увезли из Кении — в эту страну на восточном побережье Африки она прилетела 28 января, когда коронавирус еще не распространялся столь стремительно по миру.

«Я поехала туда, чтобы помогать людям как волонтер. В Кении мы выезжали с другими миссионерами в отдаленные деревни и раздавали продуктовые наборы.

Также мы навещали детей из местной школы, вдов и нуждающиеся семьи. Из-за пандемии они испытывали большой голод, так как им стали реже доставлять продукты.

Мы не утверждаем, что помогли всем, но смогли охватить хотя бы несколько деревень», — отметила Шипшева.

Она рассказала, что должна была вылететь из страны 16 июня, однако все рейсы отменили. К тому моменту у девушки и ее знакомых, которые тоже прилетели из России, начали заканчиваться деньги. «Те спонсоры, что помогали нам, теперь сами оказались в нужде, и мы самостоятельно уже искали денежные средства, чтобы выжить в Кении. Мне лично помогали друзья», — сообщила россиянка.

Эвакуации пришлось ждать до 20 июля — девушка отметила, что по дороге из Кении самолет постоянно приземлялся в странах, где на борт поднимались другие россияне.

«Где-то шуршали тараканы»

Екатеринбуржец Олег Приходько , которому также пришлось пережить эвакуацию, оказался в Африке 13 марта. Точкой прибытия был аэропорт города Конакри Гвинейской Республики.

После этого он отправился в соседнее государство — Сьерра-Леоне. «Приехал туда с туристической целью: путешествовать, снимать видео для своего Youtube-канала. В столице Фритауне было введено мало ограничительных мер из-за коронавируса: только комендантский час с девяти вечера до шести утра. Однако все трассы между городами были закрыты, так что примерно четыре месяца я был вынужден оставаться там», — вспоминает уралец в разговоре с «Газетой.Ru».

Он отметил, что подал заявку на возвращение на родину 5 апреля — диппредставительство регулярно сообщало о скорой эвакуации, но в итоге рейсы отменялись. «Испытывал некоторые неудобства из-за финансов. Много где успел пожить: от трущоб до отелей», — рассказал Приходько.

В трущобах ему приходилось жить в маленькой комнате, по которой ползали тараканы. «Долго находиться там неприятно. Были тараканы — где-то шуршали ночью рядом со мной.

Туалет снаружи, душ из ведра — в воду добавляют антисептик, которого сейчас полно у всех из-за пандемии.

С такой водой можно мыться даже без мыла», — добавил россиянин.

В последний раз посольство пообещало уральцу эвакуацию в Россию 10 июля — и она действительно состоялась. В этот день екатеринбуржца и еще двоих россиян у границ с Гвинеей, где находился аэропорт, ждал консул РФ. При себе у граждан были документы от МИДа для перехода государственных границ и отрицательные результаты тестов на COVID-19.

«Гвинейцы пускать не хотели долго, даже со всеми бумажками, свежими тестами и живым консулом РФ. Где-то час продержали нас, но мы оказались упорнее, и прошли в итоге границу», — рассказал мужчина.

Вывозили их на борту Минобороны РФ — Ил-62, который в итоге приземлился на военном аэродроме Чкаловский в Московской области. «Эвакуация была абсолютно бесплатной, и за восемь с половиной часов полета нас кормили аж три раза. Но багаж по прилету выгружали сами, ибо нечего расслабляться», — посмеялся Приходько.

Всех прилетевших отвезли на автобусе в обсерватор «Нара», расположенный в подмосковном городе Наро-Фоминск. «Сюда привезли 10 человек, остальных распределили в другие места. В обсерваторе все клево. Жаловаться не на что», — подчеркнул екатеринбуржец.

«Скучаю по родине»

Некоторые россияне остались в итоге в Африке, но теперь жалеют об этом. В частности мечтает приехать домой, в Башкирию, уфимка Залифа Смит, которая сейчас находится в ЮАР с супругом — местным жителем. «Мы хотели поехать в Россию летом, потому что сейчас сейчас в ЮАР зима, прохладно, побережья закрыты из-за сильных штормов. Очень сильно скучаю по родине», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».

Жители ЮАР до сих пор находятся на карантине — в стране сохранен масочный режим, отходить от дома можно только для поездки на работу, в магазинах не продаются алкоголь и сигареты.

«Мы сами живем за городом — у нас большая ферма, дом, 15 собак. Рядом дикая природа: обезьяны, бабуины, шакалы, барсы и другие животные. Поэтому нам повезло, что мы можем выходить и отдыхать таким образом. Но в городе жесткая дисциплина», — сообщила Смит.

По ее словам, власти не снимают ограничения из-за безответственности местных жителей. «У нас до сих пор коронавирусом болеют — в основном чернокожие, которые живут в трущобах. У них в деревнях маленькие дома, где слишком много народу — при этом они не соблюдают дисциплину: не носят маски, пренебрегают дистанцией», — сказала россиянка.

«Курсировали полицейские вертолеты»

На Маврикии во время пандемии были приняты самые строгие ограничительные меры, рассказала «Газете.Ru» Елена из Сочи, вышедшая замуж за местного жителя. «Во время пандемии меры были очень жесткие, но действенные. Например, на 10 дней закрыли все супермаркеты и даже маленькие магазины. Было очень тяжело — многие люди голодали. Когда магазины открыли, мы ходили туда в алфавитном порядке, по фамилиям», — отметила девушка.

Однако, по ее словам, из-за введения строгих санитарно-эпидемиологических правил властям удалось добиться того, что по состоянию на 20 июля в Маврикии нет ни одного заболевшего COVID-19. «Сейчас уже можно ходить на пляж, в бары, рестораны, а раньше около них курсировали патрули полицейских на машинах и мотоциклах, а берег моря осматривали на вертолетах — следили, чтобы люди не выходили туда», — рассказала Елена.