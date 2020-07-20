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Иммунолог посмеялся над ношением масок на улице 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 21 минуту назад
Иммунолог посмеялся над ношением масок на улице
Фото: РИА Новости
Риск заразиться коронавирусом на открытом воздухе минимален, нет необходимости носить маски на улице и на пляже, рассказал доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
«Есть понятие — заражающая доза, человек должен вдохнуть некоторое количество вируса, чтобы заразиться. На улице, где дует ветер, получить эту дозу сложно. Люди кашляют, выдыхают этот вирус, а ветер все уносит. На улице, на пляже ношение масок — это смешно. Другое дело — находиться в помещении при скоплении людей, там маски нужны», — передает радиостанция «Говорит Москва» его слова.
Он также отметил, что в метро, общественном транспорте нужно включать вентиляцию на полную мощность для защиты людей. Кроме того, Жемчугов добавил, что следует следить, чтобы люди не скапливались в вагонах
Иммунолог назвал способ борьбы с коронавирусом посредством обработки хлоркой уличные пространства, избыточным. По его словам, с этой задачей справляется обычная вода.
«Дезинфекция хлоркой улиц и лавочек — это смешно. Мы наоборот способствуем развитию устойчивых форм. Другое дело, просто водой мыть их нужно, смывать в канализацию пыль. Все микробы и вирусы прилипают к частицам, которые летают в воздухе — это пыль, пыльца растений», — подытожил иммунолог.
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Общество , Радиостанция "Говорит Москва"
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