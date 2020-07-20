Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер создатель образа Олимпийского Мишки 

RT на русском и ещё 22 53 минуты назад
Умер создатель образа Олимпийского Мишки Чижиков
Фото: РИА Новости
Народный художник России, автор образа медвежонка-талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве Виктор Чижиков умер на 85-м году жизни.
«С грустью сообщаем, что сегодня 20 июля 2020 года ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года», — говорится в сообщении издательства АСТ.
Чижиков создавал рисунки для издательств «Малыш», «Детская литература», журналов «Мурзилка», «Веселые картинки» и других.
«Символично, что художник покинул нас именно в те дни, когда много вспоминают Олимпиаду 1980 года. Образ Олимпийского мишки, созданный Виктором Александровичем, однажды тронул сердца миллионов людей», — отметили в изтельстве.
19 июля 1980 года в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры. Миллионам людей по всему миру запомнилось, как на закрытии Игр поднимался в небо их талисман — олимпийский мишка.
RT на русском: последние новости
В Минздраве прокомментировали ситуацию с вакциной от коронавируса В Минздраве прокомментировали ситуацию с вакциной от коронавируса Умер кинорежиссёр Александр Боголюбов Умер кинорежиссёр Александр Боголюбов В Кузбассе выявили 52 случая коронавируса за сутки В Кузбассе выявили 52 случая коронавируса за сутки
Комментарии
Общество , Другое , Виктор Чижиков , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Навальный выступил с неожиданной новостью
Навальный выступил с неожиданной новостью
«Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?»
«Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?»
Арестованный Фургал рассказал о заказчиках своего дела
Арестованный Фургал рассказал о заказчиках своего дела
Соседи умоляют Россию о помощи
Соседи умоляют Россию о помощи
Видео
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
01:22
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
02:30
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
00:24
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
00:38
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
00:29
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
00:17
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
03:21
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
Происшествия
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
00:09
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
Общество
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
00:41
Опубликовано видео застрявшей с детьми карусели в Нальчике
Происшествия
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
00:50
Опубликовано видео запуска первого зонда ОАЭ к Марсу
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение