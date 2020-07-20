Умер создатель образа Олимпийского Мишки Чижиков

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«С грустью сообщаем, что сегодня 20 июля 2020 года ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года», — говорится в сообщении издательства АСТ.

Чижиков создавал рисунки для издательств «Малыш», «Детская литература», журналов «Мурзилка», «Веселые картинки» и других.

«Символично, что художник покинул нас именно в те дни, когда много вспоминают Олимпиаду 1980 года. Образ Олимпийского мишки, созданный Виктором Александровичем, однажды тронул сердца миллионов людей», — отметили в изтельстве.

19 июля 1980 года в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры. Миллионам людей по всему миру запомнилось, как на закрытии Игр поднимался в небо их талисман — олимпийский мишка.