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Умер Александр Беляев 

Алиса Селезнёва 22 минуты назад
Умер Александр Беляев
Фото: globallookpress.com
Ведущий прогноза погоды Александр Беляев скончался на 72-ом году жизни. Об этом сообщает НТВ.
По данным телеканала, кандидат географических наук Александр Беляев скончался в реанимации после нескольких лет борьбы с раком.
«Рамблер» писал, что ранее рак, с которым много лет борется ведущий, дал тяжелые осложнения на нервную систему. Однако Беляев заявил, что со сбоем удалось справиться, и он настолько хорошо себя чувствовал, что даже по совету врачей прекратил принимать часть лекарств. В июле телеведущий сообщил, что его состояние резко ухудшилось, врачи обнаружили пятисантиметровую опухоль и провели сложную операцию.
Общество , Александр Беляев
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