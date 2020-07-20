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Россияне нашли обходной путь в Турцию 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Спрос на туры в Турцию резко вырос после появления неподтвержденной информации о возможном возобновлении туда авиаперелетов из России. При этом подпольно россияне уже достаточно активно ездят на турецкие курорты, пишет «Коммерсант».
Как сообщал «Рамблер», международное сообщение было приостановлено в России 27 марта с целью борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. 15 июля Министерство транспорта Турции сообщило о достижении договоренности с властями России о восстановлении авиасообщения между странами.
Туроператоры отменяют июльские туры в Турцию
По оценкам Level.Travel, после появления этой информации число поисковых запросов о Турции выросло в шесть раз. А в OnlineTur.ru уточнили газете, что на минувшей неделе турецкое направление сформировало 42,2% от общего объема поисковых запросов.
При этом пока информация о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией не получила подтверждения. Источники «Коммерсанта» считают, что изначально речь будет идти, скорее всего, о возобновлении регулярных, а не чартерных рейсов, и полеты в Турцию вряд ли начнутся раньше 1 августа.
Однако подпольно россияне уже ездят на турецкие курорты через Белоруссию. Это подтверждают и участники рынка, и данные поисковых систем. Так, согласно расчетам Aviasales, с 1 по 16 июля число поисковых запросов на билеты из Минска в Турцию выросло в 2,5 раза относительно аналогичного периода прошлого года.
Туроператоры отмечают, что речь идет о незначительном числе туристов, и связывают такие поездки «со слабым фактическим контролем» на границе.
По прогнозам участников рынка, в случае полноценного возобновления полетов Турция может рассчитывать на 4 млн российских туристов в этом году. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что на фоне этих новостей продажи организованных туров по России уже снизились на 10%.
Комментарии 2
Общество , Видео , Сергей Ромашкин , Турция
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