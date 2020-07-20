Визовые центры Франции возобновили работу в России 

Организация принимает документы и выдает паспорта в Москве, Казани, Иркутске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Хабаровске, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Новосибирске, Перми, Самаре, Саратове, Уфе, Владивостоке и Екатеринбурге.
Все заведения работают по предварительной записи. В Москве — с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00, в Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге — по понедельникам. В остальных городах — раз в две недели.
Все клиенты проходят термометрию на входе в центр для оценки состояния здоровья, они должны соблюдать социальную дистанцию.
Сотрудники центра также придерживаются профилактических норм безопасности — дезинфицируют поверхности, проходят термометрию, используют дезинфекторы для рук, соблюдают соцдистанцию.