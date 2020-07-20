Визовые центры Франции возобновили работу в России , сообщает VFS Global.

Все заведения работают по предварительной записи. В Москве — с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00, в Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге — по понедельникам. В остальных городах — раз в две недели.

Все клиенты проходят термометрию на входе в центр для оценки состояния здоровья, они должны соблюдать социальную дистанцию.

Сотрудники центра также придерживаются профилактических норм безопасности — дезинфицируют поверхности, проходят термометрию, используют дезинфекторы для рук, соблюдают соцдистанцию.