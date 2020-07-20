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Визовые центры Франции возобновили работу в России 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Визовые центры Франции возобновили работу в России
Фото: РИА Новости
Визовые центры Франции возобновили работу в России, сообщает VFS Global.
Организация принимает документы и выдает паспорта в Москве, Казани, Иркутске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Хабаровске, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Новосибирске, Перми, Самаре, Саратове, Уфе, Владивостоке и Екатеринбурге.
Все заведения работают по предварительной записи. В Москве — с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00, в Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге — по понедельникам. В остальных городах — раз в две недели.
Все клиенты проходят термометрию на входе в центр для оценки состояния здоровья, они должны соблюдать социальную дистанцию.
Сотрудники центра также придерживаются профилактических норм безопасности — дезинфицируют поверхности, проходят термометрию, используют дезинфекторы для рук, соблюдают соцдистанцию.
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Общество , Иркутск , Казань , Калининград , Краснодар , Красноярск , Москва , Новосибирск , Омск , Пермь , Самара , Саратов , Франция , Хабаровск
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