Умер Александр Боголюбов

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Режиссер Александр Боголюбов скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Организация принесла соболезнования родным и близким режиссера.

Как писал «Рамблер», в январе этого года о госпитализации Боголюбова сообщал его сын, телеведущий Оскар Кучера . Он говорил, что отец идет на поправку.

Александр Боголюбов окончил режиссерский факультет Киевского Государственного института театральных искусств, работал на киностудии имени Довженко, Одесской киностудии и Киевской студии научно-популярных и мультипликационных фильмов.

С 1970 года стал режиссером творческого объединения «Экран». Среди его работ — анимационные фильмы «Волшебник Изумрудного города» и «Приключения Незнайки и его друзей», телефильмы «Батальоны просят огня» и «Мелодия на два голоса».