Основная линия сюжета фильма Ксении Собчак «Монастырь особого назначения» строится вокруг историй бывших послушников, которые жили в монастыре детьми. Одна из главных героинь — девушка Христина, рассказывающая, как ее и других детей били ремнем и «кабелем» и ставили на горох. Другой юноша вспоминает о постоянных психологических издевательствах.

Впрочем, есть и персонажи, которые говорят об отце Сергии как о человеке, вернувшем их к жизни, и что они будут бороться за него до конца. В фильме есть видеозаписи, где схиигумен предъявляет ультиматум Путину и где он якобы изгоняет бесов во время богослужения. С самим Сергием Ксении, которая во время всего фильма появляется с заклеенным пластырем носом, встретиться не удалось, но она приводит факты из его жизни.

В частности, журналистка вспоминает его криминальное прошлое — Николай Романов (таково мирское имя схиигумена) отсидел 13 лет за убийство. Собчак спрашивает представителя Екатеринбургской епархии Максима Миняйло, как такой человек мог получить церковный сан. Миняйло объясняет, что тогда Сергий покаялся, но сейчас они его не узнают, однако монастырь вернется в лоно РПЦ , и есть варианты, как это сделать, но детали раскрывать не стал. О Владиславе Суркове Собчак говорит в самом начале фильма, вроде затравки, и в конце. Она утверждает, что бывший помощник президента связан со всей этой историей, впрочем, никаких железобетонных аргументов не приводит.

«В уральском медиасообществе давно поговаривали, что проект «Распутин 2.0» — это проект, к которому может быть причастен Сурков, и через бывшего «нашиста» Могучего он вполне мог бы воплощать в жизнь одну из своих мистификаций. Также Сурков заочно связан с Сергием через «Союз добровольцев Донбасса». Самопровозглашенные старцы, Афонский и Уральский, самопровозглашенные войны самопровозглашенных республик и самопровозглашенная же церковь, и все это под омофором кураторов со Старой площади — то ли нынешних, то ли уже бывших».

О ДНР Собчак упоминает во время общения с охранниками монастыря — спрашивает, воевали ли они, на что мужчины отвечают, что они обычные прихожане. Но Ксения все-таки утверждает в фильме, что монастырь охраняют бывшие ополченцы Донбасса. А связь с Сергием Сурков ведет якобы через пресс-секретаря монастыря Всеволода Могучева — в прошлом члена движения «Наши», созданного Сурковым «из бывших скинхедов и футбольных фанатов». Сам Могучев в интервью Business FM это отрицает.

Всеволод Могучев пресс-секретарь Среднеуральского монастыря «Я не понимаю, зачем туда притянули Владислава Суркова, насколько я знаю, он к этой истории не имеет никакого отношения, и тем более я не имею никакого отношения к Владиславу Суркову. Я убежден, что это заказ в первую очередь группировки митрополита Кирилла . Все идет к тому, чтобы подвести отца Сергия под уголовную статью. Якобы какая-то связь Суркова была специально затронута для того, чтобы, скажем так, тот протестный электорат, который сейчас защищает Фургала, в том числе в Хабаровске, чтобы то гражданское общество, которое стоит на защите прав, чтобы не встали на защиту отца Сергия. У меня на канале уже выходило аудио с Ерженковым — режиссером Собчак, который фильм делал, — где он уже пояснял, еще до начала всех этих событий, что сейчас будут показательные суды».

К слову, в фильме есть беседа с генерал-майором Сергеем Ивановым — по данным СМИ, зампредседателя общественного совета при Министерстве общественной безопасности Свердловской области, и, по его словам, бывшим начальником разведки Приволжского федерального округа. Он говорит, что к батюшке Сергию в гости приезжают и силовики, и из администрации президента

Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ: «Основная задача фильма — не удар по Суркову, а намек определенным представителям силового сообщества, что на них тоже есть компромат, причем с неожиданной стороны. Там есть также отсылка к фигуре афонского старца Рафаила, известно, что он является авторитетом для определенных фигур среди силовиков, которые пользуются особым доверием президента. Фильм, скорее всего, является частью медийной атаки на эту группу, потому что если смотреть не только фильм, а в совокупности какие публикации появлялись перед его выходом, когда он уже снимался, то там есть, допустим, отсылки к господину Золотову. Если смотреть через политическую призму, то там на поверхности находится фигура господина Суркова, но создается впечатление, что это либо не основная цель, либо вообще ложная цель».

Как бы то ни было, фильм уже имеет успех у пользователей — за первые сутки его посмотрели на YouTube более полумиллиона человек.

Между тем схиигумен Сергий оштрафован судом на 18 тысяч рублей по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Речь идет о его высказываниях на проповедях, а также о призывах к выселению лиц, ратующих за режим самоизоляции.

Еще в начале конфликта игуменья Варвара (Крыгина) покинула монастырь из-за несогласия со взглядами схиигумена. Якобы ее выгнали из-за просьбы насельницам сдать тест на коронавирус. Ранее Сергия оштрафовали на 90 тысяч рублей за распространение ложной информации. Он утверждал, что монахов заражают специально — «вскрывают ампулы и разбрызгивают».