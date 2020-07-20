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«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Фото: РИА Новости
Политолог Сергей Михеев отметил удивительную веру человечества в предсказания и «предвидел» будущую эпидемию. Об этом он заявил в эфире «Царьграда».
«Рамблер» писал, что ранее 14-летний астролог из Индии Абигья Ананд, предсказавший летом 2019 года пандемию коронавируса, заявил, что в ближайшие месяцы мир ждет новое испытание. При этом он не сказал конкретно, что именно произойдет, однако подчеркнул, что событие стоит ожидать до 20 декабря.
Политолог Сергей Михеев указал рост популярности предсказаний в любые кризисные моменты и подчеркнул, что людям проще совершать какие-то ритуалы, например, «ставить свечки», чем работать над собой. Он также предложил сделать собственное предсказание.
«Давайте я сейчас предскажу: в следующем году будет эпидемия. Не знаю, какая она будет, пока не вижу. Но она будет страшной и тяжелой. Заболеет много людей, многие умрут, тысячи умрут! И давайте проверим, делайте ставки, она точно будет. Все! Чтобы такую ахинею нести, знаете ли… На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь. Вот и все», — подчеркнул политолог.
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Общество , Сергей Михеев , Царьград ТВ
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