«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут» 

Политолог Сергей Михеев отметил удивительную веру человечества в предсказания и «предвидел» будущую эпидемию. Об этом он заявил в эфире «Царьграда».

«Рамблер» писал, что ранее 14-летний астролог из Индии Абигья Ананд, предсказавший летом 2019 года пандемию коронавируса, заявил, что в ближайшие месяцы мир ждет новое испытание. При этом он не сказал конкретно, что именно произойдет, однако подчеркнул, что событие стоит ожидать до 20 декабря.

Политолог Сергей Михеев указал рост популярности предсказаний в любые кризисные моменты и подчеркнул, что людям проще совершать какие-то ритуалы, например, «ставить свечки», чем работать над собой. Он также предложил сделать собственное предсказание.