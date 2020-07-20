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Более 90 россиян вернулись на родину вывозным рейсом из Армении 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
95 россиян вернулись вывозным рейсом из Армении
Фото: РИА Новости
Свыше 90 россиян вернулись 20 июля на родину рейсом Ереван — Ростов-на-Дону в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Армении.
В дипмиссии отметили, что после получения информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван — Ростов-на-Дону — Ереван посольство проработало возможность использования перелета для возвращения россиян на родину.
"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 20 июля указанным авиарейсом домой смогли вернуться еще 95 россиян", — отмечается в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.
По данным посольства, в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 2716 человек.
"Работа по организации возвращения россиян домой продолжается", — заявили в дипмиссии.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Общество , Правительство РФ , Армения , Ереван
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