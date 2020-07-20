Умер Евгений Родыгин 

Свердловской области в возрасте 95 лет скончался народный артист России Евгений Родыгин, сообщает ТАСС. Он написал несколько песен, ставших народными, в частности «Ой, рябина кудрявая».

О кончине Родыгина журналистам сообщили в Союзе композиторов Свердловской области. Причины смерти пока не известны. Родственники усопшего обратились к региональным властям с просьбой похоронить Родыгина на аллее деятелей культуры на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.

Сын композитора Роман Родыгин в беседе с корреспондентом ТАСС подчеркнул, что 2020 год в Свердловской области был объявлен Годом Евгения Родыгина. По его словам, его отец прожил достойную жизнь, а его песни продолжают звучать.

Евгений Родыгин — участник Великой Отечественной войны, фронтовик, был награжден медалью «За отвагу», являлся почетным жителем Свердловской области. Популярность приобрел в качестве автора песен «Ой, рябина кудрявая», «Куда бежишь, тропинка милая», «Едут новоселы», «Белым снегом», «У границы», которые написал в бытность заведующим музыкальной частью Уральского народного хора в 50-е годы прошлого века. Родыгин также писал музыку для театральных постановок и кинофильмов.