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Умер Евгений Родыгин 

Павел Тиунов и ещё 15 40 минут назад
Умер Евгений Родыгин
Фото: ТАСС
В Свердловской области в возрасте 95 лет скончался народный артист России Евгений Родыгин, сообщает ТАСС. Он написал несколько песен, ставших народными, в частности «Ой, рябина кудрявая».
О кончине Родыгина журналистам сообщили в Союзе композиторов Свердловской области. Причины смерти пока не известны. Родственники усопшего обратились к региональным властям с просьбой похоронить Родыгина на аллее деятелей культуры на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.
Сын композитора Роман Родыгин в беседе с корреспондентом ТАСС подчеркнул, что 2020 год в Свердловской области был объявлен Годом Евгения Родыгина. По его словам, его отец прожил достойную жизнь, а его песни продолжают звучать.
Евгений Родыгин — участник Великой Отечественной войны, фронтовик, был награжден медалью «За отвагу», являлся почетным жителем Свердловской области. Популярность приобрел в качестве автора песен «Ой, рябина кудрявая», «Куда бежишь, тропинка милая», «Едут новоселы», «Белым снегом», «У границы», которые написал в бытность заведующим музыкальной частью Уральского народного хора в 50-е годы прошлого века. Родыгин также писал музыку для театральных постановок и кинофильмов.
В начале июля, как сообщал «Рамблер», скончался итальянский композитор Эннио Морриконе. 92-летний автор музыки к популярным фильмам упал, сломал бедренную кость и в результате умер от последствий инцидента.
Комментарии 3
Общество , Эннио Морриконе , ИТАР-ТАСС , Свердловская Область
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