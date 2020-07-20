"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер.
«Как прошла неделя?» — большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера. Слушайте нас на всех платформах: Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс. Музыка, Вконтакте, Castbox.
Главное за неделю:
- Коваленко против Зелимханова;
- Кадыров против Зеленского: чем закончатся реальные и виртуальные конфликты блогеров и президентов;
- Турция набирает добровольцев для войны с Арменией;
- Власти Японии решили отучить граждан кричать на американских горках.
Подкаст доступен в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts, Яндекс. Музыке и Вконтакте.