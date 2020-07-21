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«Это мы с Наташей»: Корчевников показал фото с незнакомкой 

Павел Тиунов и ещё 7 26 минут назад
«Это мы с Наташей»: Корчевников показал незнакомку
Фото: Instagram
Ведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников заинтриговал поклонников снимком с незнакомой девушкой. Фото он выложил на своей странице в Instagram.
Пост был опубликован 20 июля. На фотографии телеведущий изображен со светловолосой девушкой крупным планом. Оба улыбаются.
«Это мы с Наташей», — написал Корчевников (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Отсутствие каких-либо подробностей толкнуло поклонников ведущего на предположение, что это может быть его новая возлюбленная. Большинство пользователей рассыпались в комплиментах паре, отметив, что они хорошо смотрятся вместе.
«Вы похожи, значит это Ваша Борис половинка надеюсь, счастья и удачи желаю», — написала подписчица под ником irina_riga20.
«Подходите друг другу)», — отметила yulianakadyrova1.
Впрочем, некоторые подписчки посоветовали не делать поспешных выводов.
«Вот прям ни одну фотку нельзя выложить, уже женили, родили, обвенчали, крестили, прости Господи. Твою медь, ну что за народ», выразила негодование», — by_planetaelizaveta.
За сутки после публикации пост набрал почти 25 тысяч лайков.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Борис Корчевников был женат на актрисе Анне Сесиль Свердловой. Пара рассталась после восьми лет отношений. Примечательно, что телеведущий до сих пор отрицает брак с артисткой.
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Общество , Шоу-бизнес , Борис Корчевников
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