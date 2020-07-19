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В Минпросвещения выступили против KPI для учителей 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В Минпросвещения выступили против KPI для учителей
Фото: РИА Новости
Нельзя "прикручивать" KPI (ключевые показатели эффективности) учителям, оценивать их работу по тому, как их выпускники сдачи Единый госэкзамен, считает директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Евгений Семченко.
"Педагог не может быть виноват (в том, что выпускник не сдал ЕГЭ по его предмету — ред.). Я еще раз обращаю внимание региональных министров образования, муниципальных отделов образования, директоров школ, что ни в коем случае нельзя оценивать работу муниципалитета, школы, класса, конкретного педагога по результатам ЕГЭ, ОГЭ или других оценочных процедур", — заявил Семченко в эфире радио "Комсомольская правда".
Он добавил, что все 20 лет проведения ЕГЭ министерство сталкивается с тем, что школы пытаются рейтинговать по итогам экзамена. Семченко также отметил, что нужно не оценивать и наказывать, а выявлять проблемы учителей и детей и стараться их устранить, нивелировать.
"Прикручивать KPI, современными словами, бедному педагогу нельзя", — добавил Семченко.
Он также уточнил, что для того, чтобы объективно оценивать эффективность учителей, Минпросвещения разрабатывает новые критерии аттестации педагогов.
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Комментарии 1
Общество , Евгений Семченко , Комсомольская правда
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