«Тьфу, глазки бегают»: Соловьев посмеялся над Зеленским

“Тьфу… Глазки бегают, и извинялся он, оказывается, не перед Кадыровым, а перед мусульманским миром”, — написал телеведущий.

Конфликт возник из-за выпуска в программе «Чисто News», где ранее работал Зеленский. Сюжет, созданный нынешним президентом Украины и его съемочной группой, мог оскорбить мусульманский мир. Тогда Зеленский извинился перед главой Чечни.

Полтора года назад в интервью с Дмитрием Гордоном Зеленский снова говорил об этой ситуации, заметно нервничая и обращаясь к Гордону «Димочка».

Ранее Общественная служба новостей сообщала о том, что глава Чечни ждет подтверждения извинений от Зеленского, иначе тому придется отвечать за свои слова.