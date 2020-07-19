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Соловьев посмеялся над Зеленскиим из-за извинений перед Кадыровым 

Общественная служба новостей 3 часа назад
«Тьфу, глазки бегают»: Соловьев посмеялся над Зеленским
Фото: Instagram
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал извинения Владимира Зеленского перед Рамзаном Кадыровым. Пост о «нервном» поведении Зеленского появился на странице Соловьева в соцсети.
“Тьфу… Глазки бегают, и извинялся он, оказывается, не перед Кадыровым, а перед мусульманским миром”, — написал телеведущий.
Конфликт возник из-за выпуска в программе «Чисто News», где ранее работал Зеленский. Сюжет, созданный нынешним президентом Украины и его съемочной группой, мог оскорбить мусульманский мир. Тогда Зеленский извинился перед главой Чечни.
Полтора года назад в интервью с Дмитрием Гордоном Зеленский снова говорил об этой ситуации, заметно нервничая и обращаясь к Гордону «Димочка».
Ранее Общественная служба новостей сообщала о том, что глава Чечни ждет подтверждения извинений от Зеленского, иначе тому придется отвечать за свои слова.
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Общество , Рамзан Кадыров , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , Дмитрий Гордон
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