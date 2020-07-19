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Предсказан срок действия вакцины от коронавируса 

Lenta.ru 52 минуты назад
Предсказан срок действия вакцины от коронавируса
Фото: РИА Новости
Россиянам, возможно, придется проходить вакцинацию от коронавируса раз в несколько лет. Об этом ТАСС рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
По его словам, также как довольно часто меняют вакцину от гриппа, так, вероятно, будет необходимо вносить изменения в антигенный состав вакцины против коронавирусной инфекции. При этом Гинцбург подчеркнул, что за тот небольшой период наблюдения, в который ведется мониторинг развития заболевания, не было выявлено свидетельств того, что вирус сильно изменяет свою структуру.
Ранее Гицбург назвал главное противопоказание при вакцинировании от коронавируса. По его словам, вакцина не подойдет людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы. Больные аутоиммунными заболеваниями не смогут безопасно вакцинироваться потому, что прививка способна спровоцировать обострение хронического заболевания.
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Общество , Александр Гинцбург , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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