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Названы самые популярные клички собак в России 

ТК «Звезда» и ещё 5 38 минут назад
Названы самые популярные клички собак в России
Фото: pixabay
Рейтинг составляется на основе данных единой родословной книги Российской кинологической ассоциации, в которой ежегодно регистрируется около 320 тысяч щенков.
В 2020 году самой популярной кличкой для собак оказалось имя Оскар, на втором месте — Жасмин, на третьем — Оливия. Как чаще всего россияне называют своих собак рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По его словам, популярные советские клички Тузик и Дружок уходят в прошлое. На протяжении последних пяти лет десятка самых популярных кличек практически не меняется. Оскар, Жасмин и Оливия всегда попадают в топ-3. В этом году кличка Валенсия вытеснила из топа имя Цезарь.
«Кличка для питомца — это не просто набор букв, это чаще всего употребляемая команда, которая для собаки будет обозначать некий сигнал внимания. И выбор клички для собаки зачастую вызывает трудности, поскольку многим хочется, чтобы она соответствовала характеру и темпераменту четвероногого друга», — пояснил РИА Новости Голубев.
В этом году в десятку популярных кличек также вошли Валенсия, Жаклин, Зевс, Есения, Елисей, Ева и Злата. Рейтинг составляется на основе данных единой родословной книги Российской кинологической ассоциации, в которой ежегодно регистрируется около 320 тысяч щенков.
Голубев рассказал, что у хозяев пользуются популярностью такие имена, как Афродита и Афина. Встречаются клички в честь любимых автомобилей, футбольного клуба, брендов и героев фильмов. По словам президента РКФ, россияне называют своих собак Мерседесом, Лексусом и Бентли, а также Гермионой, Тиффани и даже Челки.
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Общество , Другое , Владимир Голубев , РИА Новости
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