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Посол Армении сообщил о возобновлении торговли армянскими продуктами на «Фуд Сити» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 17 46 минут назад
«Никаких проблем»: посол Армении о торговле на «Фуд Сити»
Фото: РИА Новости
На рынке «Фуд Сити» в Москве возобновилась продажа армянских товаров, сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян.
«На сегодняшний и на вчерашний день, во второй половине, вопрос полностью решен. Я имею в виду, решен вопрос об организации продажи, распределения и складирования сельхоз продукции. Потому что благодаря возможностям московского центра, московского рынка в различные торговые точки, рынки и большие логистические центры «Бухта», «Щелковский» и так далее товары поступили, были перенаправлены в «Фуд Сити». Торговля идет, и в этом вопросе на сегодняшнее утро нет никаких проблем», — сказал глава дипмиссии радиостанции «Эхо Москвы».
Он пояснил, что продукты, которые не пустили на рынок были перенаправлены для продажи на другие точки в Москве.
Напомним, ранее Тоганян сообщил, что посольство Армении в России обратилось в полицию из-за сложностей с доступом фур с фруктами из республики на территорию столичного рынка «Фуд сити». По словам посла, большегрузам запретили проезд на территорию организации и требовали «снять номерные знаки, логотипы, которые напоминают о принадлежности этих машин к Армении».
В министерстве экономики Армении заявили, что решение торгового центра было принято на фоне обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана «во избежание конфликтных ситуаций между армянами и азербайджанцами».
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
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Комментарии 1
Общество , Вардан Тоганян , Деловая газета "Взгляд" , Эхо Москвы , Армения , Москва
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