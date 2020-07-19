«Никаких проблем»: посол Армении о торговле на «Фуд Сити»

«На сегодняшний и на вчерашний день, во второй половине, вопрос полностью решен. Я имею в виду, решен вопрос об организации продажи, распределения и складирования сельхоз продукции. Потому что благодаря возможностям московского центра, московского рынка в различные торговые точки, рынки и большие логистические центры «Бухта», «Щелковский» и так далее товары поступили, были перенаправлены в «Фуд Сити». Торговля идет, и в этом вопросе на сегодняшнее утро нет никаких проблем», — сказал глава дипмиссии радиостанции «Эхо Москвы».

Он пояснил, что продукты, которые не пустили на рынок были перенаправлены для продажи на другие точки в Москве.

Напомним, ранее Тоганян сообщил, что посольство Армении в России обратилось в полицию из-за сложностей с доступом фур с фруктами из республики на территорию столичного рынка «Фуд сити». По словам посла, большегрузам запретили проезд на территорию организации и требовали «снять номерные знаки, логотипы, которые напоминают о принадлежности этих машин к Армении».

В министерстве экономики Армении заявили, что решение торгового центра было принято на фоне обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана «во избежание конфликтных ситуаций между армянами и азербайджанцами».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию на армяно-азербайджанской границе.