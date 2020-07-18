Раскрыта правда о второй волне COVID-19 

По словам медика, новая вспышка инфекции будет слабее предыдущей. Вторую волну вызовут новый учебный год и массовое возвращение россиян из отпуска.

«Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ», — отметил Чуланов.

Заболеваемость респираторными инфекциями вырастет, но врачи не ждут «второй волны такой же силы, как была первая волна».

Во многом это связано с тем, что у россиян сформировался иммунитет к коронавирусу. Кроме того, они более серьезно стали относиться к профилактическим мерам.