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Раскрыта правда о второй волне COVID-19 

Майк Габриелян и ещё 1 43 минуты назад
Главный инфекционист российского Минздрава Владимир Чуланов заявил, что осенью в стране ожидается вторая волна COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам медика, новая вспышка инфекции будет слабее предыдущей. Вторую волну вызовут новый учебный год и массовое возвращение россиян из отпуска.
«Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ», — отметил Чуланов.
Заболеваемость респираторными инфекциями вырастет, но врачи не ждут «второй волны такой же силы, как была первая волна».
Во многом это связано с тем, что у россиян сформировался иммунитет к коронавирусу. Кроме того, они более серьезно стали относиться к профилактическим мерам.
Стали известны новые подробности о коронавирусе
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом.
Общество , Видео , Владимир Чуланов , Минздрав РФ
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