Когда ждать второй волны COVID-19

Вторая волна эпидемии коронавируса может накрыть Россию осенью, наряду с ежегодными сезонными заболеваниями, допустил главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Владимир Чуланов.

Впрочем, по его словам, второй «накат» COVID-19 будет не такой сильный, как первый минувшей весной, поскольку у россиян уже выработался иммунитет к нему, а общество уже без лишних предупреждений знает, какие меры безопасности надо соблюдать, передает «Российская газета».

«Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — указал врач.

С тем, что вторая волна все-таки будет, согласны 45% россиян, показал опрос, проведенный ранее РАНХиГС . Считают, что новой вспышки не будет, 18% респондентов.

«Россиянам более свойственно перестраховаться, нежели продемонстрировать оптимистические представления», — пояснил такие результаты исследования ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин «Известиям».

О том, что вторая волна коронавирусной инфекции может стать более серьезным вызовом, чем первая, во всяком случае — для Великобритании , предупредили ученые королевской академии медицинских наук.

По их мнению, с наступлением осени национальная служба здравоохранения рискует столкнуться с большой нагрузкой из-за необходимости лечить пациентов с другими болезнями, что было отложено ранее, передает НСН.

Кроме того, ситуацию может потенциально осложнить вспышка сезонного гриппа. Все это может привести к гибели до 120 тысяч человек. Правда, авторы доклада уточняют, что это худший из возможных сценариев, которого можно избежать принятием комплекса неотложных мер, в частности, увеличением масштабов тестирования и создания системы контроля социальных контактов зараженных.

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже высказал опасения относительно возможности возвращения пандемии коронавируса. По его словам, есть признаки того, что инфекция «начинается снова». Заверив, что страна готова ко второй волне, Макрон призвал французов соблюдать все противоэпидемические меры, которые многие граждане, особенно молодежь, начали игнорировать.

Как ранее предупреждал глава научного совета по коронавирусу при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси, массовое нарушение санитарных ограничений может привести к повторной вспышке COVID-19 уже этим летом.

Чем чревато массовое несоблюдение антикоронавирусных санитарных норм, показывает пример западно-балканских стран. В Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Косове в последние недели вновь зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис заявила, что ЕС разрабатывает стратегию, которая не допустит глобального карантина и остановки экономики Евросоюза, если будет вторая волна коронавируса, передает ТАСС.

По ее словам, задача правительства — предотвращать, а не сдерживать распространение коронавируса.

«В случае если в отдельных регионах мы окажемся вынуждены сдерживать пандемию, мы будем это делать эффективно, чтобы не допустить повторного введения глобального карантина и новой остановки экономики», — указала чиновница.

В Японии же вторая волна коронавируса уже пошла, говорится в предупреждении губернатора Токио Юрико Коикэ. Власти рассказали о быстром росте числа зараженных в самой большой агломерации мира — Большом Токио, где живут 38 миллионов человек.

По словам медиков, койки в больницах быстро заполняются, скоро может возникнуть дефицит мест. С начала июля в Токио заболевают не менее ста человек в день.

Городские власти повысили уровень вирусной угрозы до наивысшего красного. Губернатор призвала жителей неукоснительно соблюдать требования социальной дистанции и дезинфекции помещений и не выезжать без необходимости за пределы столицы.

«Пожалуйста, избегайте посещения ресторанов и кафе, где не приняты адекватные меры по предупреждению заражения коронавирусом. Не ходите в магазины, владельцы которых не дезинфицируют регулярно помещения, где нет нормальной вентиляции, или торговые залы, в которых посетители не носят маски», — заявила Юрико Коикэ.

Дмитрий Медведев. Гарантировать, что второй волны коронавируса не будет и в России, нельзя, подтвердил зампредседателя Совбеза России

«Никто, к сожалению, не может дать гарантий, что не будет ухудшения, не будет второй, третьей волны, что эффективными окажутся те лекарственные препараты, которые сейчас готовятся», — подчеркнул российский политик.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что возвращение ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса вряд ли произойдет. В интервью радио «Комсомольская правда» он сообщил, что шансы повторения карантина невелики.

«Я считаю, что у нас все-таки больше шансов избежать этого. Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки», — сказал градоначальник.

Глава города уточнил, что в странах с большими территориями коронавирус распространяется постепенно, волнами. Один регион сталкивается с эпидемией за другим — к примеру, по Подмосковью вирус распространялся с задержкой в две-три недели в сравнении с Москвой. Лаг с Санкт-Петербургом составлял месяц, а в случае с Дальним Востоком — полтора месяца.