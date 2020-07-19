Акции в Хабаровске поддержали два города

Хабаровске горожане вышли на вторую по счету за день акцию в поддержку Сергея Фургала . Акция менее многочисленна, чем состоявшаяся днем. К собравшимся вышел министр здравоохранения региона Александр Витько, напомнивший об опасности распространения коронавируса.

Акция солидарности также прошла во Владивостоке . Протестующие вышли на центральную площадь города под предлогом кормежки голубей. Около 1000 человек скандировали лозунги в поддержку Фургала. Еще одна акция такой же численности прошла в Комсомольске-на-Амуре

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— Является ли для федерального центра неожиданностью столь массовый протест после ареста губернатора?

— Ну конечно же, это и проблема, это неожиданность, это и следствие того, что практически арест Фургала не был подготовлен, и, более того, последняя неделя после первых протестов тоже, по сути, прошла впустую, несмотря на некое маневрирование, в том числе с хабаровскими элитами, которое началось. Вот эта пауза пока не приводит к серьезной демобилизации протестующих. А в условиях, когда массовые акции практически любой тематики находятся в стране под запретом, естественно, любая подобная акция получает значительное звучание. Если бы такие акции разной численности проходили бы в стране ежедневно или каждый выходной и во многих регионах, хабаровский кейс был бы одним из многих, а в данном случае это действительно самое мощное, самое крупное выступление года.

— Эти акции уже комментировали ранее в Кремле, но реакция пока не последовала. Как может все-таки отреагировать Москва на такой массовый протест?

— Какие-то масштабнейшие уступки типа освобождения Фургала или перевода его в хабаровский СИЗО представляются пока маловероятными, а так понятно, что возможен сценарий — гипотетический губернатор от ЛДПР и тем самым знак к некоему политическому диалогу, учет протестов. А на самом деле, хотя принято считать, что любые уступки протестам государство разрушают, примеры этих уступок вроде храма в Екатеринбурге не так давно, они по большому счету к ослаблению власти не приводили. Есть вариант ждать, пока протест выдохнется, назначить какую-то фигуру непонятную и вызывающую раздражение в надежде на то, что люди будут выплескивать эмоции, но из этого не последует какой-то серьезной стратегии и через неделю, другую, третью все начнет рассыпаться и рассасываться. Либо вариант жесткого, агрессивного подавления, но на сегодня он представляется контрпродуктивным, но понятно, что какого-то иммунитета против таких шагов нет, хотя, думаю, для власти это было бы нежелательно.

— А какая фигура врио Хабаровского края сейчас могла бы удовлетворить протестующих? Есть ли сейчас какой-то компромиссный вариант из местных, который бы устроил и федеральный центр, и хабаровчан?

— Все равно недовольные в каком-то виде будут, поэтому четкого решения, думаю, нет. Вопрос скорее общей драматургии того, как будет обставлена ситуация с назначением. Пока, наверное, федеральной власти очевидно, что назначение какого-то «аллергена» вызовет новую волну выступлений, и она не хочет «подкармливать» протест. Поэтому, естественно, в условиях, когда смена власти в Хабаровском крае не была подготовлена всерьез, любая персона — это эксперимент.

— Учитывая масштабность протестов, какие центр будет делать выводы, какими будут последствия и могут ли они быть для организаторов митингов, хотя пока не понятно, кто их организует?

— Ну, назвать кого-либо могут организатором и экстремистом, это не проблема при желании. Но парадокс в том, что довольно большой опыт урегулирования конфликтов социальных, политических за последние годы накоплен федеральной властью, но какой-то мощный коллективный опыт это не создало. То есть каждый раз, сталкиваясь с такой ситуацией, центральная власть действует как будто с нуля, какого-то мощного внутреннего алгоритма, на мой взгляд, не возникло.

— А почему системная оппозиция, даже пострадавшая ЛДПР отмежевывается от этого протеста?

— ЛДПР, естественно, желает показать, что она сохранила какие-то хотя бы элементы, остатки политического влияния. За разговорами о назначении элдэпээровца врио губернатора что-то стоит. Естественно, ЛДПР хотелось бы выйти с минимальными издержками из конфликта.