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Россияне стали реже носить маски и перчатки 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россияне начали отказываться от масок и перчаток
Фото: РИА Новости
Об этом свидетельствуют результаты исследования Wanta Group, которые оказались в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК.
Доля жителей городов-миллионников, носящих средства защиты в продуктовых магазинах, уменьшилась с 86 до 81 процента по сравнению с последней неделей июня. В парках маски и перчатки носят 14 процентов опрошенных против 18 процентов в июне. В салонах красоты этот показатель упал с 60 до 52 процентов.
Отмечается, что москвичи носят перчатки в общественных местах чаще, чем жители других городов. В столице около трети опрошенных используют это средство защиты в общественном транспорте, банках, продуктовых магазинах и торговых центрах. В большинстве других регионов их носит приблизительно каждый десятый горожанин.
Отвечая на вопрос о профилактике коронавируса в кинотеатрах после их открытия, респонденты ответили, что готовы носить маски и перчатки, но недолго. Так, две трети согласились носить средства защиты в холле, оставаться в маске и перчатках в зале на все время просмотра фильма решились бы 37 процентов россиян.
В опросе приняли участие более четырех тысяч респондентов из городов-миллионников в возрасте от 18 до 55 лет.
Ранее в Минпромторге разрешили магазинам не обслуживать покупателей без средств индивидуальной защиты. При этом никто в магазине не обладает правом надевать на нарушителя маску силой. В случаях, когда клиент отказывается надеть средство индивидуальной защиты, сотрудники могут вызвать правоохранительные органы, которые займутся пресечением нарушения.
С 12 мая в Москве начал действовать обязательный масочный режим, согласно которому жители города должны быть в масках и перчатках, находясь в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, такси и на рабочих местах.
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Комментарии 2
Общество , Социология , Григорий Березкин , Минпромторг , МВД
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