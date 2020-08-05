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Зрители после пандемии больше всего доверяют Андрею Малахову 

News.ru и ещё 2 5 августа 2020
Малахов возглавил рейтинг доверия россиян
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Согласно новому рейтингу телеведущих, зрители в России, которые во время самоизоляции стали гораздо чаще смотреть телевизор, больше всего верят шоумену Андрею Малахову. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир».
На второй строчке оказался Максим Галкин. Раньше он занимал только четвёртое место, но на этот раз ему удалось сместить своего коллегу Ивана Урганта. Третье место у Александра Гордона, который повышает уровень доверия к себе среди россиян уже второй раз подряд.
Россияне включили в список доверия и журналистов Владимира Познера и Владимира Соловьёва. Они заняли пятую и шестую строчки. Седьмое место присудили резиденту Comedy Club Павлу Воле. За ним расположился медиаменеджер Александр Норкин и участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина. Десятое место россияне отдали Леониду Якубовичу.
В опросе участвовали 2400 человек старше 14 лет, среди которых были покупатели, пользователи и потребители. Респонденты при этом имели разные социально-демографические характеристики, покупательские и медиапредпочтения. В рейтинг могли войти персоны, для которых телевидение является основным видом деятельности.
Как писал NEWS.ru, Александр Гордон несколько недель назад расторг свой брак с Нозанин Абдулвасиевой. По данным СМИ, мужчина не афишировал эту информацию.
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Комментарии
Общество , Леонид Якубович , Александр Норкин , Иван Ургант , Владимир Познер , Андрей Малахов , Владимир Соловьев , Ксения Бородина , Александр Гордон , Максим Галкин
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